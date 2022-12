La Turris recupera Santaniello, Leonetti è carico: «Faremo grande gara a Viterbo»

Il momento della Turris è di quelli estremamente delicati. La cura una e semplice, ed alla vigilia della trasferta di Viterbo la indica a chiare lettere Vito Leonetti, tra gli indiscussi pritagonisti della passata – e superba – stagione corallina: «Faremo una grande partita con la Viterbese perché siamo assolutamente consapevoli della classifica che ci ritroviamo e vogliamo una vittoria per aggiustarla. Non c’è altro modo».

I numeri dell’attacco della stagione in corso contrastano amaramente con quelli – esaltanti – della passata stagione: «Ci sta indubbiamente mancando qualcosa lì davanti – spiega Leonetti –, ma è solo una fase. Del resto anche lo scorso anno vivemmo una fase di difficoltà, poi ci siamo sciolti alla grande».

Tutto passa adesso per il recupero della giusta dose di serenità: «Che indubbiamente adesso manca», incalza l’attaccante. «Del resto, guardando la classifica, non è che ci stia troppo da star sereni. Posso però dire che, nonostante tutte le difficoltà, lo spogliatoio è rimasto unito, da ogni punto di vista. Ci diamo forza reciprocamente, solo che in questa fase ci gira tutto male. Spero che la svolta arrivi già domenica».

Glissa invece Leonetti sulla questione contrattuale: «Ad oggi sono un calciatore della Turris e penso finirò il campionato a Torre del Greco. Del rinnovo magari parleremo più in là, adesso si pensa solo al campo».

Il recupero – Per la trasferta del Rocchi torna a disposizione di mister Di Michele l’attaccante Emanuele Santaniello. Restano invece out Di Nunzio, Taugourdeau e Invernizzi.