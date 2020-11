Palermo, un mese dopo. La Turris torna al Renzo Barbera per il recupero della sesta di campionato, rinviata lo scorso 21 ottobre causa Covid: un mese in cui i rosanero di Boscaglia hanno drasticamente invertito il magro trend iniziale, raccogliendo due pareggi (contro Catanzaro e Catania) e – nella settimana dal 12 al 18 novembre – tre vittorie consecutive (Juve Stabia, Paganese e Potenza).

«Troveremo indubbiamente una squadra rinfrancata dai risultati – commenta mister Fabiano – e rilanciata nello spirito. Un mese fa, Covid a parte, il Palermo viveva obiettivamente una situazione di difficoltà: sarà quindi una sfida ancor più avvincente. Ad ogni modo, al netto di ogni valutazione legata al rendimento, andremo a giocarcela su un campo in cui si è scritta la storia del calcio italiano, e questo non potrà che essere uno stimolo ulteriore per noi. Imbattibilità esterna? Bella storia, ma questi numeri servono solo a fare contorno. A noi interessa disputare una grande partita a Palermo».

Sulla stessa lunghezza d’onda il giovane difensore Stefano Esempio. «Siamo tranquilli. L’unico obiettivo – commenta – è dare il massimo al Barbera, provando a tornare a casa con un risultato positivo. Buon avvio di stagione per me? Sono contento, la soddisfazione personale c’è, ma l’unico obiettivo che mi interessa è quello di squadra».

Niente Barbera per Signorelli e Persano, ancora alle prese con fastidi muscolari. Ai box anche i giovani Salazaro, D'Alessandro e Giordano.

Ventiquattro i calciatori convocati da mister Fabiano:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Esposito, Marchese, Romano, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Sandomenico.

