Turris, restrizioni in vista del derby: Ghislandi verso il pieno recupero

Prosegue regolarmente al Liguori la preparazione della Turris in vista del derby di domenica contro la Paganese. Tutti a lavoro i corallini agli ordini di mister Caneo, che contro gli azzurrostellati potrebbe riavere arruolabile, seppur in corso d’opera, il baby Ghislandi (reduce da un lungo stop a causa del doppio trauma alla caviglia sinistra e tornato tra i convocati domenica scorsa, in occasione della gara interna contro il Messina).

Nel frattempo, a quattro giorni dalla gara, è arrivata la segnalazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: per il derby del Marcello Torre, «caratterizzato da elementi di criticità», l’Osservatorio ha infatti suggerito «l’adozione, in sede di GOS», di specifiche misure organizzative. In particolare, sono state disposte «la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli per il solo settore ospiti a loro esclusivamente dedicato e l’implementazione del servizio di stewarding».