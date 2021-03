Turris: riecco Longo, in dubbio Franco contro la Juve Stabia

Comincia con una buona notizia la settimana di lavoro della Turris in vista del derby contro la Juve Stabia. Dopo quasi due settimane di stop, Fabio Longo si è riaggregato quest’oggi al gruppo. Il capitano corallino – out dalla settimana che ha preceduto il derby interno contro la Casertana – sarà dunque per la prima volta a diposizione di mister Caneo. Restano invece da valutare le condizioni di Daniele Franco, assente già contro il Foggia a causa di una forte distorsione alla caviglia rimediata nel match infrasettimanale di Potenza. In forte dubbio – al momento – la sua presenza al Menti.

Variazione d’orario – Nel frattempo, è stato ufficialmente comunicato l’anticipo del fischio d’inizio del prossimo match infrasettimanale contro il Catania. Si giocherà al Liguori alle ore 14: la variazione è stata ratificata dalla Lega a seguito dell’accordo tra le due società. La gara, in calendario per mercoledì 17 marzo, era inizialmente programmata alle ore 15.

