Monterosi-Turris, due i rientri: «Serve prestazione importante e vincente»

Rifinitura al Liguori, poi partenza alla volta di Teramo per la Turris, che domani al Bonolis sarà impegnata nel primo dei due scontri salvezza consecutivi in calendario. Domani – fischio d’inizio alle 18.30 – i corallini di Caneo se la vedranno col Monterosi. Contro i laziali la Turris dovrà rinunciare al sostegno dei propri tifosi (via libera alla vendita dei tagliandi d’ingresso per il settore ospiti solo per i fuori Torre), in compenso ritroverà Frascatore e Contessa, out nell’ultimo turno contro il Latina.

Alla vigilia del match, l’intervento dell’attaccante Francesco De Felice, autore del gol del pareggio contro il Latina. «Contento per il gol, certo, ma lo sarei di più per una rete da tre punti.

Il pareggio col Latina è stato importante ma volevamo la vittoria. Col Monterosi daremo il meglio per conquistarla». Ancora vivo, nella testa dell’attaccante, il ricordo dell’errore dal dischetto contro la Juve Stabia. «I rigori li sbagliano tutti, quindi non posso colpevolizzarmi per questo, mi pento però del modo in cui è arrivato quell’errore. Non andava calciato in quel modo, perciò posso solo chiedere scusa». Nella passata stagione, per lui, un’esperienza da esterno condita da gol a grappoli; adesso, con Caneo, un impiego da prima punta: «Mi trovo bene, faccio quello che mi chiede il mister e resto a disposizione. Peccato per quei due gol regolari inspiegabilmente annullati».

Adesso due sfide salvezza contro Monterosi e Brindisi: «Pensiamo intanto al Monterosi. Servirà una prestazione importante e vincente. È quello che tutti vogliamo».