Turris, due rientri contro il Catania: recupera Franco, Esempio ai box

Seduta di rifinitura al Liguori e poi, per la Turris, rientro nel salernitano, nella sede del ritiro scattato domenica sera, dopo la rovinosa sconfitta del Menti. Due importanti rientri per mister Caneo, in vista della gara di domani – fischio d’inizio anticipato alle 14 – contro il Catania. Tornano infatti arruolabili sia Lorenzini (reduce dal turno di squalifica) che Franco, ai box contro Foggia e Juve Stabia per una distorsione alla caviglia. Ancora indisponibili, invece, Esempio e Carannante.

Venticinque i calciatori convocati da Caneo per la sfida contro gli etnei:

Portieri: Abagnale, Lonoce.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Ferretti, Lame, Lorenzini, Loreto, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, Fabiano, Franco, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Boiciuc, Giannone, Longo, Persano, Salazaro, Ventola.

Dramma Vanacore – Anche dalla Turris il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Antonio Vanacore, allenatore in seconda della Cavese, da giorni ricoverato in gravi condizioni per le complicanze legate al Covid e venuto a mancare quest’oggi. «La S.S. Turris Calcio partecipa commossa al dramma che ha colpito la Cavese Calcio 1919 per la prematura scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore (45 anni). Tutti i componenti dello staff societario e tecnico, unitamente ai calciatori, esprimono massima vicinanza e le più sentite condoglianze al club metelliano ed alla famiglia del tecnico ed ex calciatore professionista».

Su disposizione della Lega, «in occasione di tutte le gare in programma nel prossimo turno di campionato», sarà osservato «un minuto di raccoglimento per commemorare l'improvvisa scomparsa di Antonio Vanacore, allenatore in seconda della prima squadra della società Cavese».

