Turris in rimonta sull'Equipe Campania nel primo test: subito doppietta Maniero

Successo in rimonta per la Turris nel primo test stagionale. Allo stadio Guido Basile di Montella, i corallini si sono imposti per 4-3 sull’Equipe Campania: sotto di tre reti già dopo 20 minuti (Equipe in gol con Ciotti, Falimene e con l'ex Nunziante), l’undici di Caneo aziona la rimonta con Maniero, che realizza una doppietta nel giro di sette minuti; nella ripresa prima Nocerino firma il pari, poi Porro perfeziona il sorpasso.

Le formazioni – Nel 3-4-3 iniziale mister Caneo propone Fasolino tra i pali; al centro della difesa c'è Miceli, con Maestrelli e Frascatore ad agire da braccetti; in mediana Franco e Marino a comporre la coppia centrale, Cum e Contessa sugli esterni; tridente composto da Giannone, De Felice e Maniero.

Formazione completamente ridisegnata nei secondi quarantacinque minuti di gioco.

Primo Tempo Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli, Miceli, Frascatore; Cum, Marino, Franco, Contessa; Giannone, Maniero, De Felice.

Secondo tempo Turris (3-4-3): Pagno; Rizzo, Esempio, Burgio; De Siato, Pugliese, Maldonado, Porro; Pavone, Nocerino, D’Auria.

Marcatori: 5’ Ciotti, 14’ Falimene, 20’ Nunziante, 30’ rig. e 37’ Maniero, 50’ Nocerino, 65’ Porro.

L’analisi tecnica – Al termine del test, l’analisi di mister Caneo: «Sensazioni? Positive. Stiamo seguendo un percorso di preparazione importante, con carichi di lavoro impegnativi, è chiaro che non si possa chiedere ai ragazzi la brillantezza della corsa. Continuiamo a migliorare fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Dobbiamo perciò proseguire sulla nostra strada. Fra tre giorni ci sarà un altro test e le gambe staranno certamente meglio. La reazione sul 3-0? Gli avversari erano più freschi e leggeri di noi a livello fisico, ed hanno fatto tre gol importanti, ma noi abbiamo reagito mentalmente. Adesso i nostri attaccanti sono spenti a livello fisico ma perciò non sono reattivi, rapidi e tecnici, fanno per forza di cose tutto con lentezza. È normale. Quando però prenderanno tecnica e velocità sarà tutto un altro discorso».