Turris, rinnovato il prestito di Finardi. Acquadro sempre più vicino

Nella passata stagione ha collezionato 24 presenze in maglia corallina, condite da un gol in Coppa Italia e da due assist in campionato. Sebastiano Finardi continuerà la sua esperienza alla Turris: il club corallino ha infatti annunciato «di aver rinnovato l’accordo con l’Atalanta B.C.» per il prestito del centrocampista centrale classe 2001, «che ha dimostrato di potersi disimpegnare anche sulle corsie laterali».

La permanenza a Torre del Greco ha rappresentato per il baby talento orobico l’opzione sin da subito caldeggiata: «Il legame con il Club, di fatto, non si è mai interrotto. Sono felice che la Turris abbia puntato ancora su di me. Dal mio canto, ho da subito preferito questa soluzione rispetto ad altre, convinto di partire col vantaggio del lavoro dello scorso anno e della conoscenza sia dell’ambiente che di una società ambiziosa nella quale mi rispecchio. Mister Canzi? Lo conosco indirettamente avendolo affrontato sia nel campionato Primavera che con la Giana in serie C quando allenava l’Olbia. Mi metterò a sua completa disposizione».

Nel frattempo, è ormai in dirittura d’arrivo la trattativa che condurrà all’ombra del Vesuvio Alberto Acquadro – classe 1996 –, in uscita dalla Vis Pesaro.