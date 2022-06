Turris: risoluzione con Bordo, adempimenti iscrizione ok

È durata una sola stagione l’esperienza di Lorenzo Bordo alla Turris. Club e centrocampista hanno infatti «raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto» che avrebbe avuto naturale scadenza al 30 giugno 2023. «La società – nella nota che ha ufficializzato l’interruzione anticipata del vincolo contrattuale – desidera ringraziare il calciatore per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nella stagione sportiva appena trascorsa, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera».

Documenti iscrizione ok – Nel frattempo, la società corallina ha fatto sapere d’aver «perfezionato in data odierna tutti gli adempimenti richiesti, entro il termine del 22 giugno, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie C 2022/2023 (domanda di ammissione, deposito fideiussione, versamento quota associativa e quota di partecipazione alle competizioni ufficiali di Lega Pro).

La documentazione relativa all’impianto Amerigo Liguori di Torre del Greco era, invece, già stata trasmessa alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc alla scadenza prevista. La società attende ora, all’esito dei controlli da parte degli organi preposti, il rilascio della nuova Licenza nazionale relativa alla stagione sportiva 2022/2023».