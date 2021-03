Turris in ritiro dopo il ko del Menti: «Restiamo uniti per salvare la C»

Ha lasciato il segno la sconfitta del Menti. Al punto che la società ha optato per il ritiro immediato. «Già a partire da questa sera – fa sapere il club –, squadra e staff tecnico si ritroveranno presso la sede del ritiro fissata nel salernitano fino all'immediata vigilia della gara di campionato con il Catania in programma mercoledì 17 marzo al Liguori. Le sedute di allenamento saranno regolarmente svolte in sede».

Quindi l’intervento del presidente Colantonio. «La società sta facendo e farà tutto quanto nelle sue possibilità per dare tranquillità ad un gruppo nel quale continua a credere. Quella di andare subito in ritiro è una mia decisione allo scopo di tenere ancora più coeso il gruppo in questo momento e ritrovare un risultato importante già nell'imminente turno infrasettimanale di campionato. È questo, più in generale, il momento di restare uniti e compatti per salvare una categoria professionistica che resta un patrimonio di tutta la città di Torre del Greco».

L'analisi del derby - Due micidiali uno-due decidono il derby del Menti fra Juve Stabia e Turris. I corallini reagiscono alla grande a quello del primo tempo, accorciando le distanze con Giannone e sfiorando in almeno tre nitide occasioni il colpo del 2-2, ma franano poi nella ripresa quando (dopo aver di fallito l’ennesima occasione con Romano) Marotta e Garattoni consentono allo Stabia di prendere il largo.

Mastica amaro al termine del match mister Caneo, che ne ha per tutti. «Basta poco per rovinare le partite e per togliere quel poco di equità che c’è in campo. Mi riferisco anche alla conduzione di gara rispetto alla gestione dei cartellini. Il primo fallo da giallo l’ha fatto un calciatore dello Stabia, senza però che intervenisse alcuna sanzione, noi invece subito ammoniti. Già quella è una sentenza. Il rigore? O c’è o non c’è. E per me non c’è affatto. Per il resto, noi dobbiamo essere più attenti. Loro hanno fatto due gol uguali: noi guardavamo la partita sul secondo; così anche in occasione del terzo, mentre sul quarto Da Dalt si ha dimenticato l’uomo, che ha fatto gol sul secondo palo. Andiamo via così con una sconfitta nonostante una prestazione affatto negativa. Adesso con calma riguarderemo la partita per rimettere in sesto una squadra competitiva in vista del Catania, che per noi è fondamentale. Condannati dai valori tecnici? Quelli dobbiamo migliorarli. Abbiamo pressato molto e dal quel punto di vista sono soddisfatto, lo sono però meno per l’attenzione in fase difensiva: ci sono fasi in cui non si può guardare il pallone, si deve intervenire».

Il cortocircuito è evidente. «Dietro prendiamo gol che dovremmo evitare e davanti non riusciamo a finalizzare quanto costruiamo».

