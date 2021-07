Turris in ritiro, Primicile su Pandolfi: «Cederlo solo in serie superiore»

Allenamento al Liguori e poi partenza alla volta di Campitello Matese: è cominciata quest’oggi, per la Turris, la seconda fase della preparazione precampionato. I corallini lavoreranno in terra molisana fino al 3 agosto, poi il rientro in città. Nel frattempo, in attesa di piazzare i prossimi cinque acquisti preannunciati dal tecnico Caneo in conferenza (due portieri, due esterni di centrocampo ed una prima punta), il direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile, torna sull’argomento Pandolfi con un ulteriore chiarimento di fondo.

«Luca è sereno ed ha tutta l’intenzione di riprendere il suo percorso a Torre del Greco. Anche perché nutre la giusta riconoscenza nei confronti di un ambiente che gli ha consentito di crescere in maniera così esplosiva e di guadagnarsi tanta visibilità su scala nazionale. È perciò il nostro primo acquisto e lui non vive affatto la Turris come un ripiego».

Dopo i contorti e tuttora pendenti strascichi giudiziari legati al suo trasferimento al Brescia, il giovane attaccante continua a stuzzicare l’interesse di diversi club. A riguardo, Primicile è però categorico. «Saremmo disposti a valutare un’eventuale cessione solo in presenza di un’offerta adeguata da parte di un club di categoria superiore, così da tutelare ed assecondare anche le legittime aspirazioni di un giovane tanto promettente. Diversamente, in caso di offerte da parte di club di C, Pandolfi resterà a Torre del Greco».

Nel frattempo, sempre a proposito di Pandolfi, resta fissata per il 2 agosto l’udienza innanzi al Tribunale Federale per la discussione del nuovo ricorso proposto dal Brescia, stavolta per ottenere dalla Turris «un risarcimento danni derivante dalla cessione di contratto del calciatore». Con i precedenti ricorsi, tutti respinti, sia in primo che in secondo grado, le rondinelle avevano contestato la validità e l’efficacia del tesseramento dell’attaccante.