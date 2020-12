Dopo la doppia – proficua trasferta siciliana contro Catania e Palermo, per la Turris un altro appuntamento esterno, a Catanzaro, dal fascino d’altri tempi. Seduta di rifinitura questa mattina al Liguori per i corallini, poi partiti alla volta del ritiro calabrese in vista del match di domani del Ceravolo (calcio d’inizio alle ore 17.30).

«Le ultime partite ci hanno indubbiamente dato ulteriori certezze e consapevolezze – così il tecnico Franco Fabiano nella consueta conferenza pre-gara – ma noi dobbiamo guardare avanti, non a al passato. Il Catanzaro? La classifica lo mortifica. È costruito così bene che dovrebbe trovarsi a ridosso delle prime due».

Turris al Ceravolo per difendere un posizionamento in classifica tanto sorprendente quanto stuzzicante, oltre che un'imbattibilità esterna ormai da record. Tra le preziose componenti del mix valso ad ottenere - da più parti - l'etichetta di "sorpresa del campionato", la linea verde dell'organico. «Ho sempre lavorato coi giovani - incalza Fabiano - quindi per me non è affatto un problema schierarli anche contro avversari blasonati, perché l’unica cosa che realmente conta è come sono stati formati. Quando un giovane ha la giusta mentalità, può dare un contributo davvero importante anche in contesti molto probanti. Condivido quindi pienamente la politica adottata dalla società».

Turris a sostegno della battaglia ingaggiata dal Comitato 4.0 in tema di misure a sostegno dello sport. Se ne fa portavoce anche il tecnico corallino. «Lo sport è vita ed ora ha bisogno di aiuto. Il governo non può non tenerne conto. Noi siamo tra i professionisti, è vero, ma abbiamo introiti molto minori, senza contare le ingenti spese connesse al protocollo sanitario. Insomma, c’è bisogno di aiuto».

Tornerà domani al Ceravolo da ex Luca Giannone. «La vittoria di Palermo ci ha dato forza e fiducia. È così che dobbiamo affrontare ogni partita. Qui alla Turris si è creato un ottimo gruppo, con una bella sinergia fra giovani ed esperti. A Catanzaro troveremo una squadra affamata di punti. Conosco bene l’ambiente. Anche quest’anno è stata allestita una squadra importante, cui l’attuale classifica va assolutamente stretta».

Al Ceravolo torna arruolabile il centrocampista Signorelli; ancora indisponibile invece Persano. Si ferma di nuovo Sandomenico, bloccato da una forma di fascite plantare al piede destro.

Ventiquattro i calciatori convocati da mister Fabiano:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi.

