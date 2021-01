Finisce 1-1 al Liguori fra Turris e Vibonese. Sotto di una rete dalla mezz’ora, i corallini riprendono i calabresi – che si confermano avversario scorbutico – a tempo quasi scaduto con Romano, subentrato dieci minuti prima a Lorenzini. Un pari che rispecchia sostanzialmente l’andamento del match e che premia la tenacia e l'ostinazione della Turris, che nel secondo tempo ha collezionato almeno quattro nitide occasioni da gol.

Cambiano parzialmente gli interpreti del 3-5-1-1 proposto da mister Fabiano. In difesa da registrare il forfait di Rainone (tenuto a riposo precauzionale per un problema alla caviglia), al suo posto il giovane Lame, fresco di rinnovo contrattuale; invariata la linea mediana; in avanti, con Giannone tenuto a riposo a causa di un lieve fastidio muscolare, c’è Longo a supporto di Pandolfi, terminale offensivo.

Piuttosto avana d’emozioni la prima frazione di gioco, che vive di sporadiche fiammate. La prima conclusione nello specchio arriva al minuto 21: è di Tumbarello, che costringe Abagnale alla deviazione in corner. Un minuto più tardi, decisivo l’intervento del torrese Vitiello ad anticipare Tascone in area. Al 33’ il vantaggio Vibonese con Plescia – imbeccato proprio da Vitiello – che insacca con un tocco morbido a scavalcare Abagnale. La Turris potrebbe immediatamente pareggiare i conti: respinta corta di Marson sulla conclusione di Franco dal limite, decisivo l’intervento di Sciacca ad anticipare Longo proprio al momento del tap-in. Pandolfi calcia di forza da posizione defilata ma rimedia solo un corner; sugli sviluppi, lo stesso attaccante spedisce di testa sopra il montante.

Nella ripresa, subito l’ingresso di D’Ignazio a rilevare Lame: Esempio scala in difesa, con il giovane ex Napoli ad agire da quinto a sinistra. Ci prova subito Spina, ma Abagnale fa buona guardia; sull’altro fronte Marson neutralizza la conclusione di Tascone. Di mezzo, le proteste dei corallini per un intervento in area ai danni di Pandolfi. Al 19’ staffetta Signorelli-Alma, Turris con il 3-4-1-2. Ci prova Longo di testa su pennellata di Esempio: sfera di un nulla alta sulla traversa. Mister Fabiano ridisegna il proprio scacchiere con gli innesti di Persano e Romano, a rilevare Longo e Lorenzini, sistemando i suoi con il 4-2-1-3. La Turris tenta dunque il tutto per tutto e colleziona nitide occasioni. Prima Di Nunzio non inquadra lo specchio da posizione ravvicinata, poi Marson si supera su Persano, quindi il colpo di testa di Romano, che – sugli sviluppi di un corner – trova l’1-1.

Corallini al firo di boa a quota 27, dunque sempre agganciati al treno playoff.

«Il pareggio è il risultato più giusto», esordisce nel post partita il tecnico corallino Franco Fabiano. «Non avremmo certo meritato di perderla. Complimenti ai ragazzi, che ci hanno sempre creduto fino all’ultimo. Giro di boa a 27? Mi importa poco della classifica, a me interessa dare continuità a risultati e prestazioni. Ripeto, non avremmo meritato di perdere oggi. Abbiamo disputato nel complesso una buona partita. C’è qualche rammarico per il gol subito, perché in quel frangente avremmo potuto far meglio. Abbiamo comunque avuto più di un’occasione per metterla dentro; nel secondo tempo ho contato 4-5 palle gol. Volevamo a tutti costi un risultato positivo e l’abbiamo ampiamente meritato. Un buon punto contro una grande squadra, che finora se l’è giocata alla pari con tutti».

Giannone a riposo precauzionale. «Si è anche riscaldato – spiega il tecnico – ma era inutile rischiarlo per poi magari perderlo nelle prossime 3-4 partite».

