Turris, rotazioni in vista del Monterosi: «Ripartiamo dalle nostre certezze»

I playoff un obiettivo tassativo. La Turris vuol prenderseli, blindarli e viverli, e per questo punta adesso al riscatto immediato dopo l'amara sconfitta nel derby. Al Liguori arriva il Monterosi, reduce dalla sconfitta di misura contro il Monopoli. Alla vigilia del match contro i laziali - a margine della sedutra di rifinitura -, l'intervento di mister Caneo, che riparte dalla sconfitta del Menti spiegando anzitutto il motivo della sua assenza in sala stampa nell’immediato post partita. «Non l’ho commentata subito perché mi ero alterato e, prima di parlare, volevo verificare alcuni episodi che secondo me hanno inciso in maniera importante sulla partita. mi riferisco al rigore negato a Leonetti, netto ed evidente. ultimamente ci fischiano contro quelli che non ci sono, come a Campobasso, mentre ci negano quelli legittimi. Per carità, gli errori li fanno tutti, io per primo, ma tant’è. Quanto alla partita, abbiamo evidentemente sbagliato situazioni nell’uno contro uno, finendo col subire. Abbiamo cercato di giocarlo questo derby, alla fine perdendolo».

L’obiettivo è ripartire subito: «La delusione c’è ed è giusto ci sia in tutti noi, ma noi dobbiamo ripartire dalle certezze che abbiamo avuto e dato fino al derby, perché questa squadra ha sempre fornito prestazioni di livello. Il gioco della mia squadra non lo cambio con quello delle altre, assolutamente. Mi tengo stretta la nostra squadra e insieme vogliamo provare a fare le cose per bene e vogliamo inorgoglire i nostri tifosi».

Sulle difficoltà offensive riscontrate al Menti: «Noi giochiamo per far sentire a proprio agio i nostri attaccanti, che sicuramente a Castellammare non hanno fatto bene. Lo sappiamo e lo sanno loro per primi, perciò dobbiamo aspettare la loro brillantezza in modo che insieme riprendano il cammino che hanno seguito nel girone d’andata, mettendoci qualcosina in più a livello mentale».

Sul calo di Giannone: «Inevitabile, dal momento che tra infortunio e covid non ha avuto continuità in allenamento e partita. come ho già detto, quando recupereremo tutti gli effettivi che ci hanno permesso di fare questo bel campionato, potremo dire qualcosa in più, anche in ottica playoff, che dobbiamo assolutamente centrare e magari disputarli in una condizione mentale e fisica importante per cercare di superare più turni possibile».

Rotazioni in vista del Monterosi: «Giocherà Sbraga per Di Nunzio, anche se sto valutando l’impiego di un under, con possibilità quindi di vedere Sbraga, Di Nunzio e Varutti».

Sul Monterosi: «Dall’arrivo del mio amico Menichini si è risollevato. Ha un organico di tutto rispetto e con una precisa identità di gioco».

Convocati – Rientra Ghislandi ma si ferma Loreto (trauma contusivo al calcagno del piede sinistro rimediato nella gara di Castellammare). Ancora out Esempio e Lame, cui si aggiungono gli squalificati Longo, Tascone e Zampa.

Ventuno i calciatori convocati dal mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Primicile.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.