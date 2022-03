Turris: si ferma di nuovo Santaniello, tre rientri a Catanzaro

Tre indisponibili a Catanzaro. In compenso, tre rientri per la Turris in vista della delicata sfida in programma domani al Ceravolo (fischio d’inizio alle 14.30). Agli squalificati Bordo e Pavone – espulsi nell’ultima, rovente gara contro il Monterosi – si è aggiunto Santaniello, fermato da una distrazione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Tornano invece a disposizione di mister Caneo Tascone, Zampa e Longo, al rientro dalle rispettive squalifiche.



Convocati – Venti i calciatori convocati da mister Caneo per il ritiro pre-partita in vista della gara del Ceravolo (ancora ai box Esempio, Loreto e Lame):

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino.

Chiamata azzurra – Nuova chiamata in Nazionale, intanto, per il baby Ghislandi, che dopo la gara di Catanzaro raggiugerà la sede del ritiro della Nazionale Under 20 ad Ascoli per la preparazione degli ultimi due impegni nel Torneo 8 Nazioni in programma il 24 e 28 marzo, contro Germania e Norvegia.

Playoff Primavera – Avanza alla fase nazionale la Turris di mister Chiaiese, che nel pomeriggio si è imposta per 2-1 sulla Vibonese nel return match del Liguori del primo turno playoff del campionato Primavera 4. Di Iodice e Cavaiola le reti che consentono ai corallini di superare i calabresi (che dimezzano lo svantaggio dagli undici metri). Nel prossimo turno la Turris affronterà il Latina, che ha eliminato il Campobasso.