Turris, riecco Santaniello e Loreto: «Meglio tornare subito in campo»

La Turris riparte dal Catania. Per cancellare l’amaro di Monopoli e riprendere quella marcia sensazionale che l’ha resa protagonista. Contro gli etnei tornano disponibili Santaniello e Loreto ma si ferma Varutti. Alla vigilia della gara del Liguori – fischio d’inizio alle 14.30 – mister Caneo si sofferma anzitutto sull’infortunio dell’ex Modena (trauma polmonare e infrazione di una costola), che sarà costretto a restar fuori – almeno – per i prossimi dieci giorni: «Sono cose che purtroppo succedono. Gli auguriamo di recuperare energie fisiche e mentali in questi dieci giorni, in modo da ripartire al meglio».

Si torna subito in campo dopo la beffarda sconfitta di Monopoli. Un bene per mister Caneo: «Decisamente, così possiamo risanarla sul campo. Devo dire comunque che la squadra è viva e forte, a Monopoli mi è piaciuta molto: ha fornito una prestazione di spessore e il fatto che i ragazzi siano usciti tra gli applausi del pubblico di casa vuol dire che dobbiamo continuare a credere in quel che stiamo facendo per maturare sempre più consensi, anzitutto da parte nostra, tanto meglio se poi arrivano anche dagli altri».

Dopo Monopoli il tecnico ha avuto un sereno e costruttivo confronto con la squadra: «Ho parlato coi ragazzi, dicendo loro di crederci sempre più, provando a migliorarci sempre più. A Monopoli abbiamo incassato una grossa delusione, tanto che a fine gara lo spogliatoio è rimasto in silenzio per un paio di minuti, ma noi stiamo facendo bene, stiamo disputando un gran campionato oltre le previsioni ed è così che dobbiamo continuare, lasciandoci dietro le cose brutte e portando avanti quelle belle. A cominciare da domani col Catania, perché soprattutto in casa dobbiamo essere più incisivi. Mi aspetto una partita importante per ritmo e personalità».

Squadra viva il Catania, a dispetto delle vicende extracalcistiche che l’attanagliano: «Ha un gruppo importante per la categoria. Non è facile convivere con certi disagi ambientali ed economici, lo so perché ci sono passato, quindi prendiamo con le pinze questo impegno e rispettiamo la forza generale del Catania. Noi abbiamo preparato la partita cercando di difendere meglio e puntando a concretizzare al meglio la nostra idea di calcio».

Con Varutti ai box, toccherà al rientrante Loreto: «Ieri si è allenato bene. ci ho parlato e sta bene, penso proprio sarà della partita». Esponenziale, intanto, la crescita di Pavone: «Abbiamo parlato, gli ho detto che è finito il tempo del bambino e che bisogna diventare adulti. Sta cominciando a venir fuori questa sua maturità e per noi sarà un’arma importante». Su Franco: «Tutto rientrato. Magari è stato nell’immediato un po’ condizionato ma siamo tutti dentro il nostro progetto, con una gran voglia di emergere, come singoli ma soprattutto come squadra».

Convocati – Tornano tra i convocati Santaniello e Loreto. AI box, insieme a Varutti, i giovani Finardi, D’Oriano e Lame,

Ventidue i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Loreto, Manzi, Sbraga, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.