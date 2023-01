Turris: Santaniello saluta e va al Monopoli, in difesa arriva Rizzo

Tre innesti e tre partenze. È stato un intenso ultimo giorno di mercato per la Turris, che ha salutato dopo un anno e mezzo Emanuele Santaniello, che approda a titolo definitivo al Monopoli. Altalenante l’esperienza dell’attaccante in maglia corallina, che nella passata stagione ha costantemente oscillato fra un rendimento esaltante, propiziato dal sistema di gioco di Caneo, e continui stop per infortunio; impiegato col contagocce invece – sempre per problemi fisici – nella stagione in corso. Salutano la Turris anche Stampate (che fa rientro al Frosinone) ed Invernizzi, sempre ai margini del gruppo.

Approdano invece in maglia corallina il difensore classe 1998 Francesco Rizzo, impiegabile sia da esterno che da centrale, proveniente dall’Alessandria. Per lui esperienze pregresse in Campania con Nocerina e Sorrento.

Doppio innesto under in mediana: dal Crotone arriva il classe 2000 Thomas Schirò, dal Bologna il 2001 Dion Ruffo Luci, che ha disputato la prima parte della stagione con la maglia del Trento. Entrambi a Torre del Greco con la formula del prestito.