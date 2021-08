Turris, Santaniello: «Gioco del mister congeniale alle mie caratteristiche»

Si è aggregato al gruppo a metà settimana ed è tra i convocati per la gara d’esordio di domani al Liguori. Intanto, Emanuele Santaniello è stato ufficialmente presentato quest’oggi alla piazza.

La Turris punta forte sul bomber ex Avellino, come confermato dal presidente Antonio Colantonio: «È un calciatore di spessore ed estremamente versatile, che tante squadre vorrebbero in rosa. Le sue qualità si sposano al meglio con le caratteristiche tecniche e con l’idea di gioco di questa Turris». Preferisce non parlare di ciliegina sulla torta, il presidente corallino. «Semplicemente perché in generale il livello tecnico della Turris si è notevolmente alzato quest’anno. È evidente anche solo in allenamento. Aspettative? Non metto limiti alla provvidenza ma nemmeno faccio pronostici: quel che è certo è che battaglieremo ovunque e venderemo cara la pelle. Poi, tutto quello che verrà oltre la salvezza sarà ovviamente ben accetto».

La società aveva inizialmente escluso l’arrivo di un’altra punta. «Le cose cambiano – spiega Colantonio –, bisogna dunque esser versatili e capaci di cogliere un’opportunità anche quando è solo intravista».

Quindi lui, Emanuele Santaniello, autentico «pallino di mercato» del direttore Primicile. «In effetti il direttore mi ha cercato con grande insistenza ed è stato molto convincente. Anche per questo non ci ho pensato troppo quando si è presentata l’occasione della Turris. Fondamentale, ovviamente, il progetto tecnico, molto convincente. Tutti me ne hanno parlato bene e poi l’idea di calcio del mister è assolutamente congeniale alle mie caratteristiche tecniche».

Ed a proposito di Caneo: «Mi ha chiesto di partecipare al gioco. Lui predilige la fase offensiva e questo non può che esaltarmi: in questo modo avrò la possibilità di essere sempre nel vivo del gioco».

Sulla precedente esperienza all’Avellino: «È stata un’annata molto bella, abbiamo sfiorato la B. personalmente ho forse realizzato meno rispetto alle annate precedenti, ma sono sempre stato in ballottaggio con attaccanti importanti ed ho comunque avuto la possibilità di mettermi in mostra. Sono quindi soddisfatto».

Pronto all'esordio, Santaniello stuzzica intanto la piazza: «Ho svolto la preparazione precampionato con l’Avellino. Sono quindi pronto, sia fisicamente che mentalmente. Torre del Greco? Ci ho giocato più volte da avversario e conosco il calore di cui sono capaci il tifosi. Spero che, Covid permettendo, possano accompagnarci tutto campionato e sostenerci per obiettivi più importanti della salvezza».

Questione Pandolfi – Ribadisce ulteriormente i termini della questione il presidente Colantonio. «Lo dico con molta franchezza: i giocatori sottoscrivono dei contratti, che vanno poi onorati e rispettati. Bisogna essere professionisti. Se poi arrivano delle opportunità, bene, ma devono esser tali anche per la società. Detto altrimenti, se qualcuno intende puntare su Pandolfi, deve anche dimostrare di voler investire su di lui: questa cosa forse il ragazzo non sempre la comprende».

I convocati in vista del Latina – Sono 22 i calciatori convocati da mister Caneo per la gara d’esordio – primo turno eliminatorio di Coppa – contro i pontini.

L’elenco diramato dal tecnico:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Manzi, Varutti.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Giofre’, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pandolfi, Pavone, Santaniello.

Squalificato Loreto; indisponibili Zanoni, Lame e Lucarelli.