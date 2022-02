Turris, scatta la prevendita per Latina: Santaniello verso il rientro

Bruciano ancora parecchio le due sconfitte consecutive contro Monopoli e Catania, che non scalfiscono comunque ambizioni e motivazioni di una Turris che vuol subito tornare ad esser protagonista. È con questo spirito che i corallini puntano adesso il Latina, a dispetto di assenze anche stavolta pesanti. Al Francioni mancheranno infatti Tascone (squalificato) e Varutti (ancora ai box per il trauma polmonare e l’infrazione ad una costola rimediati a Monopoli). Potrebbe invece tornare arruolabile – seppur per uno scampolo di gara – Santaniello.

Proseguirà domattina al Liguori la preparazione agli ordini di Caneo (squalificato per un turno, a Latina non sarà in panchina) e del suo staff; venerdì mattina la rifinitura, prima della partenza per il ritiro pre-gara.

Verso Latina – È stata avviata in giornata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Francioni. Saranno 750 i tagliandi a disposizione dei tifosi corallini, acquistabili «al prezzo unico di euro 12 oltre diritti di prevendita pari ad euro 1,50», attraverso il circuito Ciaotickets, sia online che presso le rivendite autorizzate («Le riduzioni in favore degli under 14 – ha intanto precisato il club pontino – restano valide per il solo pubblico di casa»). La prevendita sarà attiva fino alle ore 19 di venerdì.

Nel corso della riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza è stato inoltre individuato – e diramato dal Latina – il percorso che i tifosi corallini dovranno seguire per raggiungere il Francioni: «da autostrada A1 imboccare l’uscita Frosinone, poi seguire direzione Latina Ss156 via Bassianese/via Pontina-via del Lido-via Padre San Agostino-via Volturno; ingresso allo stadio da via Bassianese seguendo la segnaletica che indica “settore ospiti”».