Potrebbe recuperarsi il prossimo 28 ottobre il derby fra Avellino e Turris, sospeso domenica scorsa dopo appena nove minuti di gioco per impraticabilità del campo. Sfumata la possibilità di un recupero immediato del match (non c’è stato accordo fra i due club), è stata dunque individuata la data del 28 ottobre: al momento si tratta solo di un’ipotesi, per quanto realisticamente attuabile dal momento che andrebbe a porsi un tantino più in là rispetto ai ravvicinati impegni in programma in quest’avvio di campionato (dalla seconda alla quarta giornata, si giocheranno ben tre gare in una settimana). Nel caso la data individuata dovesse trovare riscontro ufficiale, la Turris si ritroverebbe ad affrontare tre derby consecutivi: prima quello con la Paganese al Liguori (25 ottobre), poi Avellino, quindi l’impegno del Pinto contro la Casertana.



In termini di regolamento, indipendentemente da quando si recupererà il match contro i lupi di Braglia, potranno essere impiegati soltanto i calciatori regolarmente tesserati alla data del 27 settembre (quando cioè, da calendario, si sarebbe dovuto giocare il derby).



Nell’immediato c’è però da pensare allo scoglio Virtus Francavilla. Contro i pugliesi, nella gara d’esordio al Liguori, mancheranno capitan Longo, il giovane D’Alessandro ed Alma, che si riaggregherà regolarmente al gruppo – nel frattempo per lui lavoro differenziato – per la metà di ottobre.



Verso Palermo - Si lavora intanto, sin da ora, ad una possibile variazione d’orario della gara – in programma mercoledì 21 ottobre – contro il Palermo. Il fischio d’inizio al Barbera, fissato per le 18.30, potrebbe essere anticipato di qualche ora per consentire ai corallini di ripartire in serata alla volta di Torre del Greco. © RIPRODUZIONE RISERVATA