Stavolta non è bastato alzare ritmo e baricentro nel secondo tempo: la Turris non riesce nella rimonta e rimedia a Monopoli una sconfitta che ne acuisce limiti e criticità. Al Veneziani finisce 3-1: padroni di casa sul doppio vantaggio già nella prima frazione di gioco (di totale inconsistenza corallina), poi nella ripresa la luce di Giannone illumina ed ispira la manovra dei suoi, ma il terzo erroraccio di giornata (nell’occasione di Romano) propizia il tris pugliese. Pregevole ma inutile la marcatura di Giannone, direttamente su punizione.

Torna dunque il buio per la Turris dopo il sussulto registrato nel secondo tempo contro il Bisceglie. Nelle ultime cinque gare - quindi dall'inizio del girone d'andata - i corallini hanno raccolto un solo punto (contro i nerostellati, appunto), palesando evidenti e progressivi segnali involutivi: non solo in fase di finalizzazione (la strategia di non compensare la partenza di Pandolfi si sta in ogni caso rivelando profondamente deleteria), ma anche sul piano della tenuta complessiva, di gioco come mentale. E la classifica - al netto del +10 sulla zona rossa - fa scattare adesso più di un campanello d'allarme.

Per la sfida salvezza del Veneziani, mister Fabiano recupera Signorelli e Tascone, ma deve rinunciare allo squalificato Franco. Forfait all’ultima ora di Alma per un risentimento muscolare avvertito nella fase del riscaldamento pre-gara. Nel 3-5-2 corallino, si rivede Esempio sin dal primo minuto; in avanti c’è Giannone a supporto di Persano. Fischio d’inizio preceduto da un minuto di raccoglimento in memoria dell'ex arbitro e designatore Maurizio Mattei.

Non succede praticamente nulla fino al minuto 22, quando Soleri – sugli sviluppi di una rimessa laterale, anticipando Esempio – va di testa su traversone di Vassallo ed insacca per l’1-0 Monopoli. Al 33’ un super Abagnale tiene in gara la Turris con una deviazione decisiva proprio su Soleri. Non inquadra invece la porta Piccinni, al tiro al minuto 38 dal limite dell’area: velenosa la sua conclusione, che si spegne sul fondo non lontano dal palo alla sinistra di Abagnale. Il raddoppio – meritato – del Monopoli arriva al 42’: la rete porta la firma dell’ex Cavese De Paoli, a segno direttamente su punizione dai venti metri. Turris fin qui letteralmente non pervenuta.

Nella ripresa, cambio immediato per Fabiano: dentro Ventola per Carannante e Turris con il 3-4-1-2. Subito un’occasione di marca corallina, propiziata dall’ormai solito Giannone, che va al tiro dalla distanza: traversa piena. Ci riprova su punizione l’ex Catanzaro, rimediando un corner. La Turris adesso preme con insistenza ed inanella diversi corner consecutivi, e proprio sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina di Signorelli è ancora Luca Giannone a sfiorare la marcatura: sfera di un nulla sul fondo. Doppia sostituzione per i corallini al quarto d’ora: dentro Loreto e Tascone, a rilevare Esempio e Lorenzini; Signorelli costretto al forfait pochi minuti più tardi, al suo posto Longo. Gara in ghiaccio al minuto 22: Soleri – innescato da un’ingenuità di Romano – affonda sulla sinistra e serve centralmente Paolucci, che indisturbato trova il colpo del 3-0. Al 28’ la perla di Giannone su punizione per il 3-1 corallino. Sfiora il 3-2 Fabiano, nel frattempo entrato a rilevare Romano. Giannone – è lui che tiene accesa la lampadina corallina – tenta il tocco morbido in area a servire Longo, che manca l’impatto con la sfera. Piove sul bagnato per la Turris, che nel recupero perde anche Da Dalt, espulso per somma di ammonizioni, e Tascone, infortunato (pessimistiche le immediate previsioni sulle sue condizioni).

Al triplice fischio la dirigenza corallina lascia il Veneziani senza passare per la sala stampa. Sceglie ancora il silenzio mister Fabiano. Per i corallini parla solo capitan Longo, laconico. «Abbiamo fatto gol, ci siamo messi con quattro punte e volevamo pareggiarla a tutti i costi. Poi l’espulsione e l’infortunio di Tascone, ed è diventato tutto molto più difficile. È un periodo negativo, spesso siamo penalizzati anche da episodi. Serve un po’ di furbizia in più in certi frangenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA