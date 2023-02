Un punto molto più utile per il morale che per la classifica, quello che la Turris si è portato a casa dalla difficile trasferta di Crotone. Pur non perdendo in casa della seconda forza del campionato, i corallini si sono visti staccare dal Messina: i siciliani, vincendo in trasferta a Latina, sono ora avanti di due punti rispetto ai torresi, relegati al terzultimo posto di una classifica che resta imbarazzante. Ciò nonostante, i segnali positivi lasciati intravedere durante il match in terra calabra hanno convinto la società a revocare il ritiro, a cui per tutta la settimana scorsa sono stati costretti i tesserati.

A tenere banco in queste ore è la decisione del tecnico Fontana di rinunciare al tradizionale 4-3-3, optando per un più guardingo 3-5-2. Ma l'allenatore non vuole sentire parlare di rivoluzione: «Il modulo utilizzato a Crotone sottolinea è sicuramente una sorta di strada alternativa, che abbiamo dovuto necessariamente applicare perché di fronte avevamo una delle squadre più forti del campionato. Loro avevano esterni capaci di giocare a campo aperto uno contro uno, noi abbiamo scelto questo tipo di atteggiamento perché dovevamo concedere il meno possibile». Ma guai a dire che la Turris si è solo difesa: «Abbiamo provato anche a sfruttare qualche ripartenza, soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo avuto la possibilità di giocare dando fastidio al Crotone con un po' di fraseggio che potesse portare a spasso gli avversari».

Per la prima volta dal suo arrivo a Torre del Greco, Fontana ha tenuto a riposo Maniero: «Siamo di fronte ad una scelta di ordine fisico e anche tecnico si affretta a precisare l'allenatore corallino Non intendo infatti "distruggerlo" fisicamente, bensì ho la consapevolezza che va centellinato. Poi c'era la possibilità di inserire in attacco uno di struttura come Longo, che potesse dare fastidio sulle palle alte, perché sapevamo di dover fare una partita di ripartenza e quindi, a lungo andare, avremmo perso in brillantezza». Discorso analogo per Giannone: «Anche per lui hanno pesato decisioni fisiche e tattiche. In Calabria c'era da fare una gara di sacrificio e bisognava coprire tanto campo quando loro entravano in possesso palla. Per questo motivo Giannone, così come Maniero, non ha giocato, perché non gli avrei permesso di esprimere al meglio le sue grandi qualità, vista la partita che si andava a fare. Maniero e Giannone ci torneranno certamente utili dalla prossima partita: parliamo di due calciatori importanti, che possono alzare la qualità complessiva della squadra».

Per la seconda volta consecutiva ha giocato tra i pali Fasolino, ma stavolta senza essere chiamato a sostituire Perina per squalifica: «Non ci sono cambiamenti di gerarchie, viene invece fuori il grande lavoro che stanno facendo tutti i portieri. Perina è stato recuperato negli ultimi due giorni prima del match, in precedenza si era allenato poco. Siamo contenti che Fasolino faccia prestazioni importanti, siamo anche sereni perché sappiamo di disporre di un portiere di livello nonostante la giovane età». Ieri intanto è ripresa la preparazione, un giorno prima del solito visto che si tornerà a giocare nuovamente di sabato, quando al Liguori sarà di scena l'Audace Cerignola.