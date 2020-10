Secondo successo consecutivo per la Turris, che nel turno infrasettimanale supera con merito la Viterbese al Liguori nel segno di Daniele Franco. Il centrocampista decide la gara con due prodezze, una per tempo; di mezzo il momentaneo pareggio laziale.

Contro l’undici di Maurizi, mister Fabiano ripropone il 4-3-1-2 del convincente esordio contro la Virtus Francavilla, con l’unica variante rappresentata dall’impiego di Lorenzini al centro della difesa in coppia con Rainone (panchina per Di Nunzio, uscito malconcio dalla gara di domenica e non al top).

Sostanzialmente equilibrata la prima frazione di gioco, che vive di fiammate. La Turris la sblocca al 23’ con il primo eurogol di giornata di Franco che – sugli sviluppi di un calcio piazzato – va a segno in controbalzo dai venticinque metri: la sfera impatta contro la traversa e rimbalza poi oltre la linea bianca. Il pari laziale è pressoché immediato. Passano due minuti e Baschirotto fa 1-1 di testa, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Doppio brivido fra il 38’ ed il 40’: prima Giannone sfiora il raddoppio in acrobazia, poi il direttore di gara annulla una rete a Baschirotto, nuovamente a segno di testa ma stavolta commettendo un fallo ai danni di Rainone.

Nella ripresa, un minuto e Franco firma il definitivo 2-1 con un gran tiro al volo da distanza ragguardevole: nulla può l'incolpevole Daga. Al 10’ ci prova Persano di prima intenzione su lancio in profondità di Franco: sfera di poco fuori. Al quarto d’ora l’innesto di Tascone a rilevare Signorelli. Un minuto più tardi il sinistro morbido di Giannone finisce di poco alto sul montante. Al 17’, con l’innesto di Pandolfi per Romano, la Turris passa al 4-3-3. Qualche giro di lancetta e Lorenzini è decisivo su Tounkara; replica la Turris prima con Persano (che rimedia però solo un corner) e poi con Pandolfi (la cui conclusione da posizione defilata viene sventata da un difensore proprio sulla linea di porta). Alla mezz’ora Abagnale sceglie bene il tempo d’uscita su Salandria, lanciato in area con una punizione battuta a sorpresa. La Turris manca il tris con Pandolfi, che angola troppo e conclude sul fondo. Viterbese in 10 dal minuto 33 per il secondo giallo rimediato da Baschirotto (fallo plateale ai danni di Pandolfi). I Laziali ci provano con generosità nei minuti finali, affidandosi per lo più a qualche calcio piazzato, ma la Turris c'è e blinda con lucidità i tre punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA