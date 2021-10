Turris senza Franco contro la Juve Stabia: «Gruppo compatto, derby ha valore speciale»

Primo derby di campionato per la Turris, che domani – fischio d’inizio alle 17.30 – se la vedrà al Liguori con la Juve Stabia. Dopo due sconfitte consecutive ed una settimana di lavoro a porte chiuse per consentire alla squadra di concentrarsi al meglio sul match contro le vespe, mister Caneo insiste – alla vigilia – proprio sul valore che – da queste parti – assumono partite del genere. «Per noi è sicuramente una partita importante al netto delle implicazioni da derby. Partite del genere però in Campania sono dei mini tornei e noi dobbiamo prendere atto di questo e puntare ad una buona prestazione per cercare di vincere. Perché i derby non si giocano, si vincono».

Obiettivo riscatto per la Turris, dopo le due sconfitte consecutive contro Campobasso e Fidelis Andria. «Sconfitte frutto del grande dispendio contro il Palermo? Può darsi che quella vittoria l’abbiamo in parte scontata contro il Campobasso sul piano della tenuta nervosa, ma ad Andria non sono mancate le attenuanti. A cominciare dal terreno di gioco, su cui era difficile palleggiare e, quindi, praticare il nostro solito gioco. Ciò che adesso più conta è che i ragazzi stanno bene, hanno lavorato bene in settimana. Il gruppo è compatto e sano».

In due sono monitorati: Ghislandi e Leonetti. Entrambi dovrebbero comunque stringere i denti e scendere in campo. Mancherà invece Franco: «Cambia qualcosa sul piano della rapidità e della lettura preventiva delle giocate, ma Bordo, Tascone e Finardi stanno facendo bene. Quindi siamo tranquilli, forti della nostra mentalità».

Sul colloquio settimanale con il presidente: «Ci ha rincuorato, esortandoci a non mollare ed a proporci sempre in modo positivo. E noi, che giochiamo sempre in modo propositivo, siamo perfettamente in linea con il presidente. Diciamo che è stata una rimpatriata per unire sempre più squadra e società».

Sulla Juve Stabia: «Penso proprio se la giocherà a viso aperto e mi aspetto anche da parte loro una certa intensità a livello nervoso, che è conseguenza tipica del cambio di allenatore».

Quindi un messaggio agli ultrà. «Dispiace giocarcela senza di loro, perché non abbiamo quel calore che dicono ci sia sempre stato a Torre. Rispetto comunque le loro idee e la loro posizione, quindi andiamo avanti serenamente. Devono però sapere che giochiamo anche per loro».

Settore ospiti chiuso – Nonostante la chiusura dei Distinti per il divieto di trasferta a carico dei tifosi gialloblù, resta fermo per i tifosi corallini l’obbligo di afflusso lungo via Cimaglia. In occasione del derby, la società ha potenziato il servizio navetta, «attivo nella giornata di sabato dalle ore 16 alle 17.30, con corse che partiranno da piazza Martiri d’Africa (altezza edicola Barone) e da corso Vittorio Emanuele (altezza Palazzo Vallelonga)».

Convocati – Contro le vespe non ci sarà Daniele Franco. Hanno invece regolarmente preso parte alla rifinitura pomeridiana sia Leonetti che Ghislandi, che hanno poi raggiunto col gruppo la sede del ritiro pre-partita, fissata dalla società in una struttura alberghiera cittadina.

Ventiquattro i calciatori convocati da Caneo per il derby:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Ghislandi, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.