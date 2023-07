Comincerà ufficialmente domani, martedì 18 luglio, la nuova stagione sportiva della Turris targata Bruno Caneo. Nel tardo pomeriggio la squadra si radunerà infatti allo stadio Liguori per i primi test fisici agli ordini del tecnico e del suo staff, e per le visite mediche di rito.

Il lavoro in città proseguirà nelle giornate di mercoledì e giovedì – ci sono in programma doppie sedute in ciascuno dei due giorni – fino a giovedì mattina; poi, dopo la seduta di allenamento al comunale, staff e squadra partiranno alla volta della sede del ritiro irpino di Montella, dove il lavoro pre-campionato proseguirà fino al 4 agosto.

«Il raduno e gli allenamenti in programma per mercoledì e giovedì si svolgeranno a porte chiuse», fa sapere intanto la società. «L’unica seduta aperta ai tifosi - questa la precisazione – sarà quella di venerdì 21 luglio».