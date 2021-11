Turris, si ferma di nuovo Ghislandi: a Francavilla senza Manzi ma rientra Tascone

Altra sfida d’alta classifica per la Turris, che domenica – fischio d’inizio slittato alle 16 – farà visita alla Virtus Francavilla. Contro i pugliesi mister Caneo recupererà Tascone in mediana, ma sarà costretto a rinunciare al giovane – e prezioso – Manzi, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. In forte dubbio Ghislandi, a causa del riacutizzarsi dell’infortunio alla caviglia sinistra a seguito del trauma contusivo riportato nel corso dell’ultima gara contro il Catanzaro. Per il giovane esterno – rientrato lunedì dopo due turni di stop – solo terapie e nuovi accertamenti. Terapie anche per l’attaccante Longo, che ha comunque preso a svolgere lavoro differenziato sul campo; il giovane, alle prese con una tallonite, è atteso nuovamente in gruppo solo a partire dalla prossima settimana.

Prevendita – Nel frattempo, la Virtus Francavilla – acquisite le indicazioni del Gruppo Operativo di Sicurezza, che si è riunito in mattinata – ha fatto sapere che la prevendita dei biglietti per il settore ospiti del Nuovarredo Arena scatterà alle ore 10 di domani, venerdì. I tagliandi saranno disponibili attraverso il circuito Vivaticket fino alle 19 di sabato, «al prezzo di 10 euro oltre diritti di prevendita (1,50 euro) nel limite di 375 posti a sedere. Per i residenti nella provincia di Napoli è vietato l’acquisto del tagliando in altri settori dello stadio».