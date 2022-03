Turris, si ferma Varutti. E niente tifosi per il derby con la Juve Stabia

Seduta mattutina di allenamento per la Turris, che prosegue regolarmente in lavoro al Liguori - secondo i ritrovati ritmi della settimana tipo – in vista del prossimo match interno contro la Fidelis Andria.

Ha ripreso a lavorare in gruppo Finardi, che ha smaltito i postumi del leggero stiramento al flessore della coscia sinistra. Primi giorni di lavoro di riatletizzazione, intanto, per Stefano Esempio dopo aver seguito un percorso riabilitativo, con attività anche in piscina, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio sinistro rimediato venti giorni fa. Il difensore sarà gradualmente riaggregato ai compagni a partire dalla prossima settimana.

Si ferma di nuovo, invece, Varutti, a causa di una infiammazione al tendine del tallone: lo staff sanitario ha prescritto al calciatore riposo e sedute di fisioterapia, con possibile rientro in gara ufficiale in occasione del derby con la Juve Stabia del 13 marzo.

Lavoro differenziato, infine, per Bordo (leggera infiammazione al collaterale mediale del ginocchio), atteso di nuovo in gruppo da domani.

«Derby a rischio» – Si va, intanto, verso il divieto di trasferta per i tifosi corallini in occasione del derby contro la Juve Stabia, in programma domenica 13 marzo.

La gara del Menti è infatti tra quelle segnalate nell’ultima determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in quanto «caratterizzata da rilevanti profili di rischio». L’Osservatorio – come da prassi – ha quindi rinviato «alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ai fini dell’individuazione di misure di rigore». Nel frattempo, ha disposto di non avviare «la vendita dei tagliandi per i residenti nel comune di Torre del Greco».