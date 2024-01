Turris: si svuota l'infermeria in vista del Sorrento e in difesa arriva Serpe

«Domenica comincia il nostro campionato. Dobbiamo credere in noi stessi e ricominciare a far punti, perché la classifica lo impone»: ribadisce il suo messaggio il tecnico della Turris Bruno Caneo, in vista del derby contro il Sorrento in programma domenica al Viviani di Potenza.

È stata una settimana particolare per i corallini, segnata da un intenso lavoro dopo il mortificante ko interno contro il Crotone e l’attesa di significativi sviluppi di mercato. «Abbiamo lavorato molto sull’aspetto mentale, riflettendo sulla mancanza – contro il Crotone – di quel furore agonistico che deve invece essere sempre determinante».

In settimana la partenza di Miceli (con la formula del prestito) con destinazione Taranto; per domani è invece attesa l’ufficialità – in difesa – di Serpe: «Si è formato in contesti importanti come Genova e La Spezia. Ha importanti caratteristiche fisiche e doti tecniche. Le altre operazioni? La società si sta muovendo. Stiamo portando avanti le nostre trattative, anche se non è semplice sbloccarle in questa fase. Il mio pensiero è però rivolto unicamente alla squadra che ho, per cercare di tirar fuori l’entusiasmo e le energie necessarie per far punti e portare un po’ di serenità all’ambiente, con la consapevolezza che non abbiamo affatto un organico malvagio. Diciamo che alla lunga abbiamo pagato sotto il profilo mentale dopo un avvio di campionato folgorante. Probabilmente, complice anche qualche risultato negativo, abbiamo commesso l’errore di risparmiarci sul piano del gioco invece di mantenere ritmi alti.

E noi senza furore e senza una mentalità propositiva, strada non ne facciamo. A questo servono i nuovi acquisti, a riportare entusiasmo, ma io ho fiducia nel gruppo».

Si svuota, intanto l’infermeria: «Abbiamo recuperato tutti, anche se non a pieno regime. Nocerino ha ripreso a lavorare in gruppo, Maniero e D’Auria ci hanno lavorato tutta la settimana».