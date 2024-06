Turris, futuro società: Capriola e soci per un progetto triennale

Può finalmente pensare al futuro la Turris, reduce da una sfiancante corsa contro il tempo per depositare in Lega – in tempo utile – fideiussione e documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Tutta in salita la strada percorsa nella giornata di ieri per ottenere il rilascio della garanzia fideiussoria e scongiurare così il rischio di un’amara rinuncia, tanto che anche il sindaco Luigi Mennella ha espressamente riferito di una «procedura tortuosa» («in alcuni momenti si è rischiato di vanificare quanto la squadra poche settimane fa aveva saputo conquistare sul campo»).

Da qui, i ringraziamenti da parte del primo cittadino a «tutte le componenti che hanno ruotato intorno a questa procedura»: dalla famiglia Colantonio («che ha dimostrato ancora una volta l’amore per i colori biancorossi») alla Banca di Credito Popolare («che non ha lesinato sforzi per assicurare le garanzie necessarie a permettere la buona riuscita dell’iscrizione»), passando per il «gruppo imprenditoria guidato da Ettore Capriola, che si è avvicinato negli ultimi giorni al club ed a cui va un sentito in bocca al lupo», senza dimentica naturalmente piazza e tifosi («che hanno palesato un attaccamento commovente»), oltre che dirigenti e funzionari del Comune (impegnati nelle procedure di competenza dell’Ente).

Il futuro – Il messaggio di incoraggiamento rivolto da Mennella al gruppo imprenditoriale «guidato» da Capriola e le pregresse notizie legate ad un accordo con l’attuale proprietà per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza delle quote della Turris, lasciano a questo punto intendere che – una volta ottenuta la formalizzazione dell’iscrizione al campionato – si procederà alla costituzione della nuova compagine societaria.

Nel frattempo si è aggiunto anche un indizio social, rappresentato da un intervento dello stesso Capriola in risposta ad un messaggio di congratulazioni rivoltogli da Nazario Matachione (a sua volta impegnato nella rinascita del calcio a Torre Annunziata). Complici i tempi prematuri (non c’è ancora un formale passaggio di quote), Capriola non si comprensibilmente è addentrato nei dettagli ma ha comunque fornito indicazioni importanti sul percorso intrapreso: «La città ha chiesto a gran voce di continuare nel percorso sportivo della Lega Pro. Il gruppo che ha accettato la sfida (difficile) ha il suo perno principale in Ciro Giardino, che per primo ha raccolto la chiamata e non si è mai risparmiato nell’impegno per ottenere il completamento dell’iter per l’iscrizione. Bisogna traghettare la società in acque tranquille e per questo prossimamente sarà presentato un progetto sportivo ed imprenditoriale sostenibile a tre anni».

Torre del Greco e la Turris possono quindi riprendere a pensare e guardare al futuro.

Un futuro adesso legato ad una progettualità sostenibile su base triennale.