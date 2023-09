Un derby per continuare ad assaporare l'ebbrezza della vetta. Secondo derby al «Liguori» per la Turris, che domani - nella gara interna col Sorrento - si gioca la possibilità di restare al comando a punteggio pieno. Tra i sogni di una piazza e la realtà, ci sono di mezzo gli uomini di Maiuri. Ma per il tecnico corallino Bruno Caneo c'è in primis la sua squadra. «I sogni devono continuare ad andare avanti sottolinea l'allenatore biancorosso . Questi ragazzi sognano, ma lavorano come matti durante la settimana. Coltivano i sogni con tanto impegno e sacrificio quotidiano».

La Turris arriva alla sfida col Sorrento col morale a mille: sei punti in due gare, sei reti realizzate, tre delle quali portano la firma di Maniero, che è in testa (anche se in coabitazione col Malcore dell'Audace Cerignola) alla classifica dei marcatori. Insomma, non potrebbe andare meglio. A turbare un po' il clima di festa è Daniele Franco: il centrocampista è uscito malconcio dal campo domenica scorsa e durante tutta la settimana, pur stringendo i denti, non è apparso nelle condizioni migliori. Per ora non si esclude un suo utilizzo dal primo minuto anche domani, ma la parola definitiva sarà messa dopo la rifinitura di questo pomeriggio. A Crotone era stato sostituito da Matera, che resta il favorito in caso di forfait nel derby. Restando ai temi forniti da questo inizio di campionato, Caneo sembra non avere dubbi. «Dobbiamo ancora migliorare nella fase di gestione della palla e acquisire maggiore consapevolezza e personalità quando giochiamo da dietro. Le risposte avute finora dalla squadra sono state confortanti, ma resta ancora tanto da fare. Obiettivi? Continuo a ribadire che mancano ancora quaranta punti alla salvezza».

Forse la notizia meno positiva della settimana per i tifosi (che domani dovrebbero riempire i settori loro riservati, curva e tribuna, 20 e 22 euro rispettivamente il costo dei biglietti, con under 18, donne e over a 15 euro e ridotto under 12 a 7 euro) è arrivata dalla polizia tramite il Comunem che ha reso noto come non subirà alcuna variazione il sistema di viabilità istituito durante le gare giocate al «Liguori».

Al sindaco Luigi Mennella è infatti arrivata la risposta del primo dirigente del commissariato di via Sedivola, Antonio Cristiano, alla missiva scritta lo scorso 13 luglio relativa all'afflusso delle tifoserie. In particolare, l'amministrazione aveva ipotizzato un nuovo piano di viabilità che prevedeva l'uscita delle tifoserie ospiti al casello di Ercolano, con sosta dei mezzi in via Aldo Moro. Da qui, i sostenitori avversari avrebbero potuto avere accesso al settore Distinti attraverso via dello Sport, lasciando libero il transito in viale Ungheria ai tifosi torresi (oggi costretti a servirsi della sola via Cimaglia) e più in generale ai residenti della zona antistante lo stadio. «In relazione alla sua nota è scritto nella lettera indirizzata dalla polizia al sindaco consta, avendo interpellato l'ufficio di gabinetto della locale Questura di Napoli, non appropriato apportare alcuna modifica al piano di viabilità ed accesso allo stadio Liguori, posto che non vi sono state criticità connesse a tale piano dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica».