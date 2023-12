Non parla il tecnico, ma i calciatori sì. È la linea adottata dalla Turris per provare a dare serenità ad un ambiente alle prese con un momento decisamente delicato. Nonostante abbiano interrotto l'incredibile striscia di risultati negativi, i corallini sono ora più che mai in piena zona playout.

APPROFONDIMENTI Sorrento in cerca di conferme a Latina Martignago dall'inizio L'orgoglio di Langella: «Bella, seria e vincente: è la nostra Juve Stabia» Bernardotto o Salvemini, rebus Giugliano contro il Monopoli

Al pareggio conseguito nel recupero col Cerignola, fanno infatti da contraltare i positivi passi in avanti di alcune dirette concorrenti nella lotta per evitare gli spareggi. Il risultato è una Turris al quart'ultimo posto. Una posizione delicata, per giunta se si tiene conto che domani si gioca un derby (quello al Partenio con l'Avellino) sulla carta ricco di insidie. Anche per questo, il tecnico Bruno Caneo ha evitato (e da ciò che si apprende negli ambienti potrebbe continuare ad evitare) di confrontarsi con i giornalisti. L'ha fatto domenica scorsa perché squalificato, lo farà oggi nella consueta conferenza stampa pre-partita.

Nei giorni scorsi ha invece parlato l'attaccante Angelo Guida, autore del gol che ha riportato in parità le sorti col Cerignola. Che ha spiegato come «il mister ci ha chiesto di ritrovare la nostra mentalità, il nostro gioco e siamo riusciti a farlo negli ultimi match. Nonostante le sconfitte, le prestazioni ci sono state. Ora manca il risultato, ma il punto di domenica può essere utile per darci ulteriore fiducia e riportarci alla vittoria». Sul suo utilizzo a fasi alterne: «Abbiamo tutti bisogno di continuità, non giocando o entrando poco si può perdere fiducia. Io sono stato tranquillo, ho continuato a lavorare e mi sono fatto trovare pronto. Il gol ha dato ancora più tranquillità a me e a tutta la squadra».

In settimana è arrivata inoltre l'ennesima mazzata sul fronte giustizia, con due tifosi raggiunti da maxi-Daspo di dieci e tre anni. I fatti si riferiscono alla trasferta di Crotone, per l'accensione di una serie di fumogeni. Nei giorni scorsi è arrivata infine la cessione di Musumeci, che finora aveva trovato pochissimo spazio. Un segnale, per molti, del fatto che la società si stia preparando per gli acquisti di gennaio nel mercato di riparazione.