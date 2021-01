Contro l’Avellino è arrivata la quarta sconfitta stagionale per la Turris, la terza interna dopo quelle contro Paganese e Potenza. Una sconfitta che non lascia spazio a recriminazioni di sorta per gli uomini di Fabiano, che nel primo tempo hanno subito l’aggressiva iniziativa dei lupi, senza riuscire – nemmeno nel proprio momento migliore, ad inizio ripresa – ad impensierire seriamente la retroguardia irpina (registrata un’unica occasione targata Pandolfi).

«L’Avellino ha disputato un’ottima partita – l’analisi di mister Fabiano –, ma penso che la Turris abbia fatto la propria parte. Loro ci hanno aggredito nei primi venti minuti, anche se, a conti fatti, gli unici pericoli sono scaturiti da palle inattive. Tant’è che proprio da una di queste è arrivato il gol dell’1-0. Noi molto bene nel primo quarto d’ora del secondo tempo, poi il rigore ci ha obiettivamente tagliato le gambe. Mi è piaciuta molto la cattiveria messa in campo dall’Avellino, tutt’altra squadra rispetto all’andata; se parliamo di occasioni, c’è da dire che di tiri in porta se ne sono visti ben pochi, dall’una come dall’altra parte. Vittoria comunque meritata per gli avversari, ma la Turris se l’è giocata». Sulla variazione tattica nel secondo tempo, con il passaggio al 4-3-3: «All’inizio non volevo cambiare, perché eravamo in palla. Volevo far entrare Alma prima del gol. Il rigore? Ingenui noi, perché è scaturito da una palla in nostro possesso gestita male, e chiaramente esperto Maniero a procurarselo. In generale, avremmo potuto far meglio nelle due occasioni in cui abbiamo subito gol. Adesso comunque si guarda avanti, testa solo alla Virtus Francavilla».

Quindi il presidente Colantonio. «Ho visto un Avellino molto forte, che ha obiettivamente meritato di vincere. Stavolta non siamo riusciti a riprendere la partita, nonostante un buon secondo tempo. Diciamo che non è stata una delle nostre migliori prestazioni, ma questo non sposta di una virgola il nostro obiettivo. Noi dobbiamo salvarci. La classifica? Io non faccio falsa modestia, per noi davvero conta solo la salvezza. Abbiamo indubbiamente disputato un gran girone d’andata, ma l’umiltà deve restare invariata. E poi i playoff avrebbero senso solo se si disputassero col pubblico».

Nell’intervallo del derby, rinsaldato il rapporto d’amicizia con l’amministrazione comunale di Avellino, che in estate, concedendo la disponibilità del Partenio Lombardi, permise alla Turris di iscriversi in serie C. «La Turris e la città di Torre del Greco non dimenticheranno mai quel gesto. Anche se di fatto non abbiamo mai utilizzato il Partenio Lombardi, la gratitudine resta».

Ore calde per la Turris, con Luca Pandolfi finito nel mirino della Juve. L’interesse del club bianconero – che lo girerebbe alla formazione Under 23 – è concreto, tanto che già nelle prossime ore si potrebbe registrare una significativa accelerata. Ci sarebbe in programma – tra oggi e domani – un incontro fra il diggì Primicile ed il dirigente bianconero Claudio Chiellini. La formula a cui si lavora è quella del prestito con obbligo di riscatto.

