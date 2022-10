Turris, sospiro di sollievo per Giannone: fra 20 giorni di nuovo in gruppo

Quindici giorni di riposo per Luca Giannone, che tornerà quindi in gruppo tra una ventina di giorni. Sospiro di sollievo per la Turris, dopo il consistente carico di apprensione degli ultimi due giorni. Si temeva uno stop ben più lungo per l’attaccante ma, fa sapere il club corallino, «gli esami diagnostici cui si è sottoposto presso il Centro Medico Ascione a seguito dell’infortunio al ginocchio destro riportato in occasione della gara Potenza-Turris, hanno evidenziato una lieve striatura in corrispondenza del corno posteriore del menisco esterno. Il calciatore osserverà un periodo di riposo di 15 giorni durante il quale effettuerà sedute di fisioterapia, seguendo specifica terapia medica».

Giannone dovrebbe rientrare in gruppo tra venti giorni. Condizioni e tempi di recupero «saranno monitorati dallo staff sanitario della società sulla base dei progressi riscontrati».