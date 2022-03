Turris, sospiro di sollievo Giannone: Castellammare vietata ai tifosi

Si attendeva soltanto la notifica del provvedimento, che puntuale è arrivata. Niente derby per i tifosi della Turris, così come all’andata fu per quelli della Juve Stabia: il divieto di trasferta – ampiamente preannunciato dalle disposizioni contenute nell’ultima determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive – è stato infatti notificato alla società corallina. Domenica resterà dunque chiuso il settore ospiti dello stadio Menti.

Ok Sbraga – Seduta di allenamento questa mattina al Liguori incentrata su lavoro di forza e lavoro tattico. Riaggregato al gruppo Andrea Sbraga, mentre sono rimasti a riposo – precauzionale – i giovani Nunziante e Ghislandi. Ancora lavoro differenziato, invece, per Stefano Esempio, che sta gradualmente recuperando dal trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

Sospiro di sollievo Giannone – «Gli esami cui si è intanto sottoposto Luca Giannone – fa sapere il club – non hanno evidenziato lesioni alla caviglia interessata dal trauma distorsivo rimediato nel corso del match con la Fidelis Andria: l’attaccante proseguirà il programma personalizzato di lavoro sul campo e sedute di fisioterapia definito dallo staff medico, che confida di riaggregarlo ai compagni a partire da venerdì, quando è atteso in gruppo anche Varutti (out domenica scorsa per una infiammazione al tendine del tallone)».