Tutti negativi i tamponi eseguiti nel pomeriggio di ieri a calciatori, componenti dello staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società. Lo ha comunicato la Turris con una nota ufficiale, annunciando dunque il via libera alle sedute di allenamento collettive agli ordini di mister Fabiano e del suo staff, programmate con l’inizio del raduno pre-campionato. Per il gruppo squadra, quindi, appuntamento al Liguori per lunedì 24 agosto: gli allenamenti si svolgeranno – come già comunicato in settimana dal club – a porte chiuse, «al fine di un più funzionale monitoraggio di atleti e componenti dello staff in applicazione dei protocolli vigenti».



Il club ha poi precisato che nei prossimi giorni continuerà, «come da protocolli sanitari vigenti, il monitoraggio di atleti, staff e collaboratori a cura dell'equipe medica della Turris in collaborazione con laboratori accreditati presso la Lega Calcio Professionistico». Ultimo aggiornamento: 16:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA