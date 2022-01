Turris, tamponi ok e calciatori negativizzati: tutti al lavoro agli ordini di Caneo

Doppia seduta di allenamento quest’oggi per la Turris, che prosegue al Liguori la preparazione in vista della ripresa del campionato. Si ricomincerà il 23 gennaio – a un mese esatto dall’ultimo impegno interno – con la trasferta di Picerno. In lucania scatterà un mese ricco di impegni, ben nove, con tre gare infrasettimanali (contro Monopoli, Bari e Foggia); un autentico tour de force.

Nel frattempo, tutti regolarmente a disposizione di mister Caneo e del suo staff i calciatori corallini. Si sono infatti «negativizzati – fa sapere il club – gli elementi del gruppo squadra di cui era stata accertata e precedentemente comunicata l’infezione da Sars-CoV-2». L’ulteriore buona notizia in chiave contagi arriva dalle programmate attività di screening sanitario: «nessun altro caso di positività al Covid-19 è emerso in occasione dell’inizio della nuova settimana di lavoro».

Lavoro differenziato per il solo Lame.