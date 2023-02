Turris, tanti rientri per Fontana a Crotone: «Sembra sfida impari ma tutto può accadere»

Dopo un’intera settimana di ritiro, disposto a ridosso della rovinosa sconfitta interna contro il Potenza, giornata di rifinitura e di partenza per la Turris, attesa dalla proibitiva sfida di Crotone. Un ritiro scaturito dall’esigenza di dare al gruppo la possibilità – appunto – di far gruppo. «Da quando sono qui – spiega il tecnico Fontana alla vigilia della gara contro i calabresi – la squadra non ha mai potuto lavorare al completo per via di squalifiche, infortuni e mercato: diciamo che questa settimana è stata un’opportunità per cementare anche la conoscenza personale, oltre che per mettere a punto le dinamiche calcistiche».

A dispetto dei risultati, che hanno pericolosamente spinto la Turris nei bassifondi della classifica, il tecnico tiene a ribadire che «Se si guarda solo a quelli siamo penalizzati in tutto ma non è così, perché la squadra sta facendo un buon lavoro che naturalmente deve adesso essere concretizzato. Cercheremo di fare la nostra parte anche a Crotone: ci attendono tutte partite della vita e noi abbiamo le potenzialità per affrontarle. Crotone sembra quasi una sfida impari, ma tutto può accadere. Ce la giocheremo esattamente come a Catanzaro, dove avremmo meritato un risultato prestigioso. Questo vuol dire che la squadra c’è, nonostante difficoltà, assenze e stato di forma di qualcuno. Bisogna infatti considerare un aspetto che passa quasi in secondo piano, quello relativo alla performance fisica. Cambiare quattro allenatori, quindi quattro metodologie e sistemi di lavoro, non porta certo benefici. Poi io ho delle pretese, vorrei che la squadra si esprimesse in un certo modo, perciò abbiamo dovuto intraprendere un lavoro anche dal punto di vista fisico, senza nulla togliere a chi mi ha preceduto, che ha lavorato a suo modo puntando al risultato. Noi abbiamo dovuto lavorare tanto per andare a condizionare alcune componenti fisiche che prima non erano state toccate per diverse esigenze, non per negligenza. È un dato che abbiamo dovuto tenere in considerazione in un mese e mezzo in cui non ho mai avuto la squadra al completo».



Capitolo infortunati: «Fino a ieri avevo un unico difensore di ruolo, non sapevo chi utilizzare e che sistema di gioco usare. Fortunatamente pare che da ieri qualche luce inizi a intravedersi. Diciamo che da oggi un po’ più sereni».

Convocati – Ai box Rizzo e Di Franco. Venticinque i calciatori convocati per la sfida di Crotone:

Portieri: Perina, Fasolino, Donini.

Difensori: Di Nunzio, Miceli, Boccia, Frascatore, Vitiello, Contessa.

Centrocampisti: Taugourdeau, Ercolano, Maldonado, Franco, Finardi, Ruffo Luci, Haoudi, Zampa, Acquadro, Schirò.

Attaccanti: Giannone, Maniero, Longo, Leonetti, Guida, D’Alessandro.