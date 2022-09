Turris al secondo successo di fila: Frascatore e Longo, Taranto ko

Seconda vittoria consecutiva per la Turris, che al Liguori supera di misura un generoso Taranto. Finisce 2-1 per i corallini, che con Frascatore e Longo ribaltano l’iniziale vantaggio jonico targato Guida. I rossoblù, freschi di ribaltone tecnico, raccolgono il terzo ko nelle prime tre gare di campionato.

La gara – Come preannunciato alla vigilia, nessuno stravolgimento nel 3-4-3 di mister Padalino, che propone lo stesso undici corsaro a Castellammare, con l’unica variante rappresentata da Santaniello al posto di Maniero. Taranto in campo col 3-5-2 caro a Capuano: in mediana fiducia a due ex Turris, Romano e Brandi.

Due minuti e Giannone va al tiro dal limite sfruttando una sponda di Santaniello: si distende e blocca Russo. Insidiosa, sul fronte opposto, la staffilata dell’ex Romano, cui si oppone efficacemente Perina. Al 5’ azione insistita di marca corallina che porta per due volte al tiro Haoudi (altra gara di qualità e sostanza per lui), ma ne viene fuori solo un corner. Al 10’ l’inatteso vantaggio Taranto: lo realizza Guida con una deliziosa pennellata dal limite dell’area. La rete dà fiducia agli ospiti, che otto minuti più tardi assaporano il raddoppio con la velenosa inzuccata di La Monica, su cui è però decisiva l’opposizione di Perina. Leonetti – innescato da Ercolano – la mette dentro al 25’ ma l’arbitro invalida per off-side su segnalazione del guardalinee. Il meritato pari corallino arriva al minuto 36: è di Frascatore il colpo di testa – sugli sviluppi di un corner rimediato da Ercolano – che stavolta fa esultare il Liguori. Ci riprova la Turris al 42’, sempre su calcio dalla bandierina: è ghiotta l’occasione di Santaniello, che schiaccia di testa sotto misura, con la sfera che s’impenna però sopra la traversa.

Subito due sostituzioni per Capuano ad inizio ripresa: dentro Tommasini e Mastromonaco a rilevare La Monica ed Evangelisti. Un minuto ed è proprio il neo entrato Tommasini a fallire il colpo del possibile 2-1 da posizione parecchio invitante. Positivo l’avvio del Taranto, nuovamente pericoloso al 6’ con Romano (ancora lui), che stavolta impegna Perina con una insidiosa punizione da posizione defilata. Propositiva la formazione jonica, a dispetto di una Turris che sembra faticare a trovare i varchi giusti. Sono quindi di nuovo gli ospiti a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Mastromonaco che si spegne di un nulla sul fondo. Doppio cambio – intanto – anche per Padalino: tocca a Gallo per Acquadro ed a Taougourdeau per Giannone; Turris quindi col 3-5-2. Dieci minuti più tardi è la volta di Maniero per Leonetti e Longo per Santaniello. Ancora cambi alla mezz’ora: nel Taranto D’Egidio per Brandi; nella Turris Boccia per Di Nunzio. Al 33’ Contessa pennella dalla sinistra per Maniero, che impatta sottomisura ma non trova la porta. Il vantaggio corallino arriva una manciata di secondi più tardi e porta la firma di Longo, che ribadisce in rete sugli sviluppi di una conclusione di Ercolano. Brivido per i padroni di casa un minuto più tardi, quando D’Egidio spedisce di un nulla sul fondo da posizione defilata. Proprio D’Egidio mette giù in area Ercolano: tutto regolare per il direttore di gara. Finale ad alta tensione, dopo la rete annullata a Tommasini per un fallo di mano (parso evidente).

Alla fine è festa grande al Liguori per un successo tanto sudato quanto prezioso.