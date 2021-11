Turris, tavolo sull’impiantistica: «Al via la fase 3 dell’era Colantonio»

Realizzare il progetto del nuovo stadio accedendo al bando – da 700 milioni di euro – relativo all’Investimento Sport e Inclusione Sociale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta, tra l’altro, a «favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi». È questo, adesso, l’obiettivo di Torre del Greco. Un obiettivo che ha intanto letteralmente infiammato la tifoseria.

Lo sprone è arrivato da Francesco Ghirelli, presente lunedì al Liguori in occasione della bella ed esaltante vittoria della Turris contro il Catanzaro.

Il numero uno della Lega Pro – che ha tra l’altro speso parole di forte apprezzamento per la Turris, sul piano tecnico come su quello societario – ha immediatamente lanciato l’assist al club, dunque a città e Amministrazione comunale, sottolineando la disponibilità della Lega Pro nel mettere a disposizione competenze e progettualità per pensare a nuovi stadi polifunzionali con le opportunità dei fondi del Pnrr.

Da qui, l’avvio dei contatti con l’Amministrazione, quindi l’immediata attivazione del presidente del Consiglio comunale, Gaetano Frulio, che ha organizzato – nel giro di poche ore – un tavolo tecnico cui parteciperanno il sindaco («che ha raccolto l’opportunità con enorme favore», precisa il presidente del Consiglio comunale), lo stesso Frulio, l’assessore allo Sport e, ovviamente, Francesco Ghirelli e Antonio Colantonio. L’appuntamento è per mercoledì prossimo, alle ore 11.30, presso la Sala Giunta di Palazzo Baronale

«Accogliamo con enorme favore – commenta Gaetano Frulio – questa proposta di dialogo rispetto ad interventi tesi a favorire, realizzare ed esaltare le potenzialità del territorio. Il Comune è pronto a cogliere ogni opportunità in tal senso, sia in chiave calcistica che sportiva in generale, rivolgendo la propria attenzione a tutte le realtà sportive locali, perché la città ne ha bisogno».

Punto di partenza dell’eventuale progetto sarà indubbiamente rappresentato dall’approvazione – il mese prossimo – del Piano Urbanistico Comunale, che confermerà il vincolo di destinazione delle aree della località di Santa Maria La Bruna in favore della – ormai celebre – Cittadella dello Sport.

Nel frattempo, la nota della Turris che, dopo «aver favorito l’avvio di un proficuo dialogo tra Lega Pro ed il sindaco di Torre del Greco circa le opportunità del Pnrr, che riporterà, già mercoledì prossimo, il presidente Francesco Ghirelli nella nostra città per un tavolo tecnico in Comune sul tema dell'impiantistica sportiva, invita tutte le componenti coinvolte a cogliere l'enorme importanza dell'opportunità in argomento».

Parteciperà al tavolo tecnico anche il presidente Antonio Colantonio, che ha immediatamente speso parole molto importanti – legate naturalmente alla progettualità – rispetto all’incontro della prossima settimana: «Mercoledì 24 novembre avrà ufficialmente inizio la fase 3 dell’era Colantonio, dopo quelle della sopravvivenza del calcio cittadino e della dimensione oramai stabile riacquistata in ambito professionistico. Sarà la fase della spinta su uno stadio polifunzionale, oggi strumento imprescindibile per la sostenibilità economica della società di calcio, come rimarcato proprio ieri dallo stesso presidente Ghirelli, e per ambizioni sportive sempre maggiori che potranno cullare la Turris e chiunque la guiderà nei prossimi anni, in continuità con il percorso di crescita che sta caratterizzando questa gestione. La nostra comunità – prosegue – non può correre il rischio di perdere altri treni o di disperdere il patrimonio che oggi rappresenta la prima squadra di calcio cittadina. Lo sport, del resto, è un grande strumento per perseguire i nobili obiettivi che, più ad ampio raggio, il Pnrr persegue e sostiene. In quest'ottica, la possibilità di accedere a nuove risorse ed avvalersi, al contempo, di competenze e progettualità che Lega Pro sta mettendo al servizio di diverse città italiane in materia di impiantistica sportiva rappresenta un’occasione irripetibile per Torre del Greco».