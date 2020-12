«Se un uomo di calcio come Lucarelli spende parole così positive per la Turris, vuol dire che, pur essendo una neopromossa, stiamo facendo grandi cose». Esordisce così il centrocampista Daniele Franco nella consueta conferenza pre-gara del sabato. «Noi, come sempre – incalza –, proveremo a dar fastidio a questa grande Ternana. Una squadra fortissima in ogni reparto, dovremo essere quadrati e andare a mille all’ora per metterli in difficoltà. Il nuovo assetto tattico? I tre centrali in difesa ci danno indubbiamente maggior copertura, poi con un centrocampo a due o a tre stiamo sempre e comunque disputando ottime partite». Sull’ipotesi rinnovo: «Sono aperto a qualsiasi soluzione. Ci siederemo e ne parleremo con la massima serenità».

Per Simone Tascone, Ternana favorita per la vittoria finale. «Una grandissima squadra, ma noi ce la giocheremo come sempre: siamo già riusciti a dar fastidio alle grandi e anche stavolta vogliamo provare a strappare un risultato positivo. Centrocampo a due o a tre? Sono qui per dare una mano e quindi qualsiasi ruolo va bene».

Contro le Fere torna arruolabile l’attaccante Persano; si ferma di nuovo, invece, Sandomenico. Venticinque i calciatori convocati da mister Fabiano per la gara del Liberati.

Portieri: Abagnale, Barone.

Difensori: D'Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Persano, Salazaro.

Verso la Cavese – A distanza di cinque anni esatti dalla scomparsa dell’indimenticato Vincenzo Strino, autentica bandiera corallina, la Turris ha fatto sapere che il derby contro i metelliani – in programma mercoledì al Liguori alle 20.30 – sarà dedicato allo storico numero uno corallino. «Torre del Greco e la S.S. Turris Calcio non dimenticano il portiere-bandiera che ha rappresentato – e tuttora rappresenta – un raro esempio di attaccamento alla maglia. La propria maglia. Pur nelle limitazioni imposte dal momento storico e dai protocolli, la società del presidente Colantonio ha deciso, così, di dedicare a Strino la gara di campionato in programma mercoledì 23 dicembre contro la Cavese, in quel Liguori dove già la tribuna è intitolata al portiere e dove di recente, all’esterno del settore distinti, è stata apposta una targa in sua memoria. Proprio contro la Cavese, il 20 dicembre 1987, Strino festeggiò la sua 400esima partita in serie C dopo che, appena una settimana prima, aveva toccato quota 300 con la divisa numero 1 della Turris. Resta tuttora ineguagliato il suo record di 387 presenze in campionati professionistici con il club corallino».

