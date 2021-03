Turris: torna Longo, out Esempio e Franco «Al Menti serve una gara perfetta»

Torna il derby del Menti fra Juve Stabia e Turris. A distanza di vent’anni. E così, dopo il botta e risposta di ieri a suon di striscioni (proprio al Menti) tra gruppi del tifo organizzato, a margine della seduta di rifinitura del Liguori è mister Caneo a lanciare il suo personale messaggio a squadra e piazza. «Certe partite richiamano una tensione ed un’attenzione sopra le righe, così come una diversa voglia di rivalsa. I derby vanno vinti, non vanno giocati. Mi aspetto quindi una gara molto intensa sul piano caratteriale, animata da grande concentrazione e forti motivazioni: una gara quindi perfetta, attenta, che dia soddisfazione sia alla gente che agli stessi calciatori».

Dopo la bruciante sconfitta interna contro il Foggia, il tecnico corallino ha chiesto ai suoi di ripartire dalla prestazione. «È su quella che bisogna insistere. Sarebbe triste se mancassero prestazioni e risultati, invece non è così e da quel punto di vista sono tranquillo. I ragazzi in settimana hanno lavorato molto e con carichi pesanti: li ho visti reagire, sono contento perché ce la stanno mettendo tutta. In certe situazioni bisogna solo gettare il cuore oltre l’ostacolo, senza andare troppo in là con la testa. La Juve Stabia? Vorrà vincere per continuare il proprio trend positivo, ma noi dobbiamo perseverare sul piano della mentalità sarà una partita avvincente».

Sull’undici iniziale atteso al Menti: «La squalifica di Lorenzini – spiega mister Caneo – comporterà l’ingresso di Di Nunzio. Qualche rotazione ci sarà, ma la squadra si presenterà sostanzialmente come quella di domenica scorsa». Per la prima volta a disposizione di Caneo, il capitano Fabio Longo. «Sono contento del suo rientro. Avrà sicuramente uno scorcio di gara a disposizione per riacquisire il ritmo partita».

Convocati – Salteranno il derby contro le vespe Franco ed Esempio, entrambi alle prese con il recupero da trauma distorsivo alla caviglia, cui si aggiunge Carannante, fermato da una infiammazione al menisco. Non convocati, insieme allo squalificato Lorenzini, anche i giovani Barone e Giordano.

Ventitré i calciatori che si raduneranno domattina agli ordini di mister Caneo e del suo staff tecnico:

Portieri: Abagnale, Lonoce.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Ferretti, Lame, Loreto, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, Fabiano, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Boiciuc, Giannone, Longo, Persano, Salazaro, Ventola.

