Turris, tre assenti a Monterosi: «Proviamo ad alzare l'asticella»

L’obiettivo è adesso dare continuità al prezioso successo nel derby e tornare a vincere in trasferta dopo i due ko consecutivi esterni contro Bari e Fidelis Andria. La Turris ci proverà domani contro il Monterosi, dal canto suo reduce da tre sconfitte consecutive e chiamato perciò alla svolta immediata. Alla vigilia della gara del Rocchi – fischio d’inizio alle 14.30 – l’intervento di mister Caneo. «Abbiamo gestito la settimana normalmente, come dopo ogni vittoria, analizzando i pro e i contro. Ho esortato la squadra a dare di più, ad alzare l’asticella per provare a superarla. Contro la Juve Stabia c’è stata una prova incoraggiante ma adesso dobbiamo mettere stessa mentalità per determinare circostanze favorevoli anche sui campi dove la vittoria è alla nostra portata. In questa settimana abbiamo smaltito le scorie della fatica del derby e tutte le componenti, sia fisiche che mentali, sono sul Monterosi».

Dopo il Monterosi, il delicato trittico contro Catanzaro, Francavilla e Avellino: una fase decisamente calda per la Turris. «Assolutamente sì», conferma Caneo. «Noi abbiamo una nostra identità – spiega il tecnico –, che dobbiamo mantenere, sfruttare e far pesare agli avversari. Dobbiamo fare partite importanti e – senza con questo voler far pesare tutto sul reparto avanzato – se i nostri attaccanti si cercano e giocano come nel secondo tempo con la Juve Stabia, per noi è più facile portare risultati importanti a casa».

Non saranno della gara del Rocchi Franco (ma la distrazione al retto femorale è oramai assorbita), Leonetti (alle prese con un affaticamento muscolare) e Ghislandi (forfait ampiamente preannunciato per la distorsione alla caviglia). «Franco sarà pronto col Catanzaro – conferma Caneo –, Leonetti sta recuperando ma penso di dargli comunque un turno di riposo e di dar spazio a Sartore, che ha dimostrato di avere qualità importanti. Pesa non avere Franco, certo, che dà equilibrio e geometrie, ma Bordo sta facendo bene. Sono contento di tutti e tre i centrocampisti, anzi quattro, considerando Finardi, per il momento adattato a laterale destro. Cosa gli chiedo in questo ruolo? Di metterci la stessa personalità dimostrata contro la Juve Stabia e di avere fiducia in se stesso».

Sul Monterosi: «Ha un organico importante, che deve probabilmente assestarsi, ma il gruppo c’è. Quindi noi a ragion veduta dobbiamo essere più attenti quando difendiamo e più precisi quando attacchiamo. Come affrontarlo? Sempre con la nostra mentalità e con la qualità e la freschezza mentale e tecnica degli attaccanti, senza le quali facciamo fatica».

Quindi una valutazione generale sul percorso di crescita della Turris. «Siamo complessivamente al 60-65%: ci siamo sul piano del gioco, da definire ancora, invece, quello mentale».

Convocati – Non si sono nemmeno aggregati al gruppo partito per il ritiro pre-gara Franco e Ghislandi.

Ventitré i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: Giannone, D’Oriano, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.

Il messaggio di cordoglio – Ha raccontato per anni di Turris. Con passione e signorilità. Oggi è venuto a mancare Mario Carotenuto: commosso il ricordo dell’intero ambiente corallino, compreso - ovviamente - quello della Turris: «La S.S. Turris Calcio partecipa commossa al lutto che ha colpito la famiglia Carotenuto per la dipartita del caro Mario, appassionato della squadra corallina di cui, per anni, ha raccontato le gesta attraverso la sua passione per il giornalismo anche radio-televisivo».