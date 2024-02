Turris, tre colpi per puntare alla salvezza: «Felici che sia rimasto Colantonio»

Ultimo, rovente giorno di mercato per la Turris, che proprio a ridosso del gong ha piazzato tre colpi di spessore. Assolutamente necessari per puntare con energia e convinzione alla salvezza, a dispetto delle tensioni legate alla – fantomatica ed ormai ampiamente rientrata – questione della cessione del club da Colantonio a Guardascione.

In difesa arriva a titolo definitivo il centrale Luca Ricci – classe 1989, oltre 400 presenze tra i professionisti –, nella prima parte della stagione alla Recanatese: per lui contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva.

Nell’operazione è stato inserito anche Francesco Rizzo, ceduto a titolo definitivo al club marchigiano.

Due, invece, gli innesti in mediana. Dal Sudtirol arriva – anche lui a titolo definitivo – Nicholas Siega a titolo definitivo dal Sudtirol. Per il centrocampista classe 1991, con ampi trascorsi in B – con le maglie di Vicenza, Cittadella e Pisa, oltre che col club altoatesino – un contratto biennale.

Altro biennale per Federico Casarini, ex Bologna e Cagliari, prelevato dall'Avellino: centrocampista versatile, sarà a disposizione di mister Menichini già per la trasferta – di domani – di Picerno.

Gli innesti seguono le cessioni di Matera (al Taranto), Burgio (al Potenza), Guida (al Brindisi).

Testa al Picerno – Seduta di rifinitura, intanto, quest’oggi al Liguori per la Turris, poi partita alla volta del ritiro lucano in vista dell’impegnativa sfida di domani sera contro il Picerno.

«Sarà fondamentale fare una grande prestazione per puntare al risultato», tuona a margine della seduta di allenamento mister Menichini. «Il Picerno è una squadra forte e ben allenata da un tecnico destinato a fare cose importanti. Noi, per quanto reduci da una settimana complicata, abbiamo bisogno di far punti e siamo animati dalle motivazioni giuste».

Inevitabile il riferimento alle vicende societarie che hanno scosso gli ultimi giorni, salvo poi rientrare repentinamente, con la Turris rimasta saldamente nelle mani della famiglia Colantonio: «Noi dobbiamo dirottare tutte le energie sulla partita. Dal presidente abbiamo avuto ogni spiegazione ma adesso è mio compito e mio dovere isolare la squadra da tutto il resto. Siamo tutti contenti che la famiglia Colantonio sia rimasta alla guida della Turris e faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo. A cominciare dalla battaglia di domani. Se ero stato informato della cessione? No, fino alla telefonata di lunedì sera del presidente. Questa vicenda fa però ormai parte del passato, a noi tocca solo dare il massimo di gara in gara».

Convinto del suo “sì” alla Turris, Menichini lancia adesso un messaggio ai tifosi, che martedì hanno avuto un intenso confronto con la squadra: «Se mi sono pentito di aver accettato la panchina? Assolutamente no. Chiaro che queste contestazioni non fanno piacere ma i tifosi li capisco, anche il tentativo di scuotere i ragazzi per stimolarli è un atto d’amore. Noi però abbiamo bisogno dei nostri tifosi, perciò chiedo a tutti di dare una mano a questi ragazzi, in queste quindici partite devono stare al nostro fianco e se vogliono fischiarci, che lo facciano a fine gara. Abbiamo bisogno del loro aiuto».