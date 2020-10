Una Turris concreta, ordinata e propositiva si prende i punti nella gara d’esordio al Liguori contro l’ostica ed attrezzata Virtus Francavilla. Decide il sinistro micidiale dell’ex Catanzaro Giannone, a segno alla mezz’ora della prima frazione di gioco: una sassata che rompe un digiuno lungo ben 19 anni. Tatticamente perfetta la gara dei corallini, che concedono ben poco all’undici di Trocini, contenendone poi con ordine il forcing finale.

Nella Turris out Longo, D’Alessandro e Alma. Nell’iniziale 4-3-1-2 proposto da mister Fabiano, la novità rispetto ad Avellino è rappresentata dall’impiego di Loreto sulla sinistra, con Esempio sulla destra e Rainone al centro della difesa, in coppia con Di Nunzio (poi rilevato da Lorenzini). Terzetto in mediana composto Fabiano, Signorelli e Franco (che ha letteralmente illuminato). In avanti, Romano a supporto di Giannone e Persano.



La prima ghiotta occasione è di marca corallina. Arriva al minuto 16, quando, sugli sviluppi di un’azione insistita di Persano, ci prova Franco con un'insidiosa conclusione; sulla respinta sfera ad Esempio, che da posizione defilata conclude di poco sopra la traversa. Al 24’ decisiva smanacciata di Abagnale sulla velenosa traiettoria – a metà strada fra un tiro e un cross – disegnata dal vertice sinistro da Giannotti. Il vantaggio corallino al minuto 28: Romano arpiona su errore in disimpegno di Celli ed appoggia per Giannone, che insacca dal limite con una sassata di sinistro proprio sotto l’incrocio dei pali. Ci riprova Giannone allo scadere, trovando stavolta un reattivo Crispino a disinnescare.



Nella ripresa, nemmeno un minuto e Franco lascia partire una staffilata diretta all’incrocio su cui è decisiva la smanacciata in corner di Crispino. Col passare dei minuti la Virtus guadagna metri, esercitando una certa pressione. Mister Fabiano gioca quindi la carta Tascone – a rilevare il giovane Fabiano – per conferire maggiore fisicità ai suoi nella zona nevralgica. Al quarto d’ora efficace chiusura di Loreto su Castorani, proprio nel cuore dell’area. Due minuti più tardi un frettoloso Persano – ha una prateria dinanzi a sé – spreca con un pallonetto mal calibrato. Virtus pericolosa al minuto 22 con Castorani, con un colpo di testa ravvicinato sventato da un attento Abagnale. Nella Turris dentro Pandolfi a rilevare Persano; risponde Trocini con Mastropietro per Franco. Tra il 29’ ed il 31’ doppia ghiotta occasione fallita dalla Turris con il neo entrato Pandolfi, poi il brivido nell’area corallina targato Castorani. La gara è viva ed intensa: nella Turris dentro Da Dalt e Brandi, a rilevare Giannone e Romano. Poi il brivido finale. Corre il 95’, quando Carella spara alle stelle da posizione ravvicinata. Quindi il triplice fischio. Esulta la Turris, che mercoledì, sempre al Liguori, ospiterà la Viterbese. © RIPRODUZIONE RISERVATA