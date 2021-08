Turris, tris in rimonta alla Puteolana: «Pandolfi deve fare il professionista»

È terminata con un successo in rimonta l’ultima amichevole della fase precampionato della Turris. I corallini si sono imposti per 3-1 al Conte, contro i padroni di casa della Puteolana dell’ex Grezio.

Undici iniziale – Mister Caneo ha in parte variato gli interpreti del 3-4-3, proponendo qualche variazione rispetto allo schieramento iniziale registrato nelle precedenti uscite contro Napoli Primavera e Potenza: Varutti proposto nel ruolo di braccetto difensivo, Giofré in quello di esterno di centrocampo. In avanti c’è Pavone a completare il terzetto con Giannone e Longo. Indisponibili – tra gli altri – Leonetti (lieve affaticamento) e Pandolfi (gonfiore al ginocchio).

La gara – La prima frazione di gioco termina a reti inviolate. Da registrare due traverse coralline, con Nunziante e Giannone, due insidiose conclusioni dal limite di Franco ed un insidioso colpo di testa dell’ex Grezio. Nella ripresa, subito tre cambi per la Turris: Manzi per Nunziante, Bordo per Franco e Loreto per Varutti. Ad inizio frazione, il vantaggio flegreo targato Guarracino, altro ex di giornata. L’1-1 è di Salvatore Longo, che appoggia in rete da due passi su cross di Pavone. Lo stesso Longo, poco dopo, prima colpisce la traversa con una bella deviazione volante in area e poi realizza il gol del sorpasso. Nel frattempo, altri due cambi nella Turris: Palmucci per Franco e Di Nunzio per Lorenzini. Il 3-1 corallino arriva su autogol. Intanto, in campo anche D'Oriano per Giannone.

L’analisi di Caneo – «Buon test. Chiaro che, avendo lavorato su carichi di lavoro importanti, non potesse esserci brillantezza, che recupereremo dopo ferragosto, quando cominceremo a lavorare sulla velocità. Mi è invece piaciuto molto l’aspetto tecnico: abbiamo palleggiato, tentato i cambi di fronte e provato ad attaccare coi braccetti. Buona anche la reazione al gol avversario. Giofré? Un profilo importante: under ma con esperienza, che consentirà interscambi importanti».

Su Pandolfi - «Secondo me è consigliato male. Non è equilibrato. Lui deve pensare a fare il professionista, allineandosi alle esigenze della società. Poi in sede di contrattazione dirà la sua. Sono un genitore e capisco i pensieri che possono scatenarsi nella testa di un ragazzo, lui però deve capire che non ci sono solo le proprie esigenze ma anche quelle degli altri. Non ritengo necessario tutelarsi sul mercato, puntiamo su di lui. Questo per lui può essere l’anno della consacrazione se resta con noi, poi potrà anche fare il salto importante in massima serie e non intermedio come la B».

Su calendario e Coppa – «Il nostro è un calendario equilibrato. Non abbiamo impegni consecutivi contro squadre importanti, che si alternano invece a squadre di diverso livello. Il Latina? Per noi la Coppa è un incentivo, un dovere da portare avanti, un’occasione sul piano tecnico tattico».