Turris, tutti arruolabili al Torre: «Vogliamo continuare»

«Sappiamo d’aver disputato fin qui un gran bel girone d’andata e ora vogliamo chiuderlo positivamente, perché la squadra ha ormai acquisito questa mentalità». La Turris vuol consolidare il sorprendente secondo posto conquistato dopo la cinquina al Messina e mister Caneo fotografa così l’umore dei suoi alla vigilia del derby contro la Paganese.

«Dico sempre ai ragazzi che per restare nelle posizioni di vertice dobbiamo difendere come se fossimo ultimi e attaccare da primi. La Paganese? Una squadra importante, che noi dobbiamo affrontare da Turris. dico sempre che i derby vanno vinti, non giocati, ma se non li giochi rischi poi di non vincerli. Mi aspetto una partita gagliarda, sia sul piano fisico che su quello mentale; noi dobbiamo far valere la nostra mentalità e la nostra condizione psicologica, forti di una difesa rimasta inviolata nelle ultime due partite e di un attacco così sostanzioso».

In attesa del derby, ultimo impegno del girone d'andata, resta lo stratosferico rendimento della Turris in questa prima fase della stagione. «Confesso che ha superato anche le mie aspettative – ammette Caneo – ma al tempo stesso sapevamo di poter fare cose importanti. Avevamo colto le potenzialità di questo gruppo già in ritiro. Siamo coscienti d’aver fatto qualcosa di straordinario ma dobbiamo continuare».

La sua esperienza alla guida della Turris è cominciata nove mesi fa, dopo il ko senza appelli del campionato scorso proprio allo stadio Torre. È cominciato allora quel processo che ha letteralmente rivoluzionato la Turris: «Quando sono arrivato sapevo quello che potevo dare e che potevo insegnare, ma forse ero meno cosciente del materiale che avrei trovato. Ho incontrato però un gruppo che si è subito reso disponibile al lavoro e al sacrificio. Diciamo che è scattata quella molla che permette adesso alla Turris di viaggiare su una classifica così importante».

Convocati – Tutti arruolabili i corallini, ad eccezione dei baby D’Oriano, Lame e Nunziante. «Ghislandi ha lavorato bene in settimana e quindi è avviato a un progressivo rientro in partita», aggiunge mister Caneo.

Ventitré i calciatori convocati dal tecnico corallino per il derby del Torre:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.