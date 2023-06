Arriva il primo annuncio ufficiale dopo l’azzeramento delle cariche societarie. C’è un volto nuovo – per quanto già ampiamente preannunciato nelle scorse settimane – in orbita Turris. È quello di Mario Alessandro Russo, che non si è formalmente disimpegnato dal Fano ma che ha comunque inteso dar seguito all'impegno assunto col patron corallino. L’annuncio arriva proprio dal presidente Antonio Colantonio: «Una novità importante per la nostra Turris. Da oggi è iniziata una proficua collaborazione con l’imprenditore Mario Alessandro Russo che, con la sua azienda Gesan, darà un contributo nella prossima stagione sotto forma di sponsor. A nome di tutta la società Turris dò il benvenuto a Mario, con l’auspicio che questa collaborazione possa essere foriera di soddisfazioni per il rosso corallo».

Sistemato dunque il primo tassello sul fronte societario, si resta adesso in attesa della formalizzazione del nuovo organigramma, che verosimilmente non sarà comunque comunicato a strettissimo giro.

Nel frattempo, confermato l’appuntamento nel fine settimana col tecnico Gaetano Fontana per verificare le reali possibilità di prosecuzione del rapporto, a fronte di un contratto con scadenza giugno 2024.

Proprietà e tecnico si confronteranno su programmi e ambizioni, ma nel frattempo hanno preso a farsi strada piste alternative. La più suggestiva porta a Bruno Caneo, ma sondaggi sono stati avviati anche con l’ex Pergolettese Villa e Di Donato, destinato a lasciare Latina.