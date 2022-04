Turris, ultime tre occasioni per i playoff: tutti disponibili contro il Francavilla

Adesso tocca salvare il salvabile, provando a riagganciare quei playoff in cui ha stabilmente stazionato fino ad una settimana fa e che adesso impongono invece una decisiva accelerata. Decisive per la Turris le ultime tre tappe della regular season. A cominciare dal recupero in programma domani al Liguori contro la Virtus Francavilla (fischio d’inizio alle ore 14.30).

Contro i pugliesi mister Caneo avrà a disposizione tutti gli effettivi ad eccezione del solo Lame; riaggregato anche il giovane Nocerino. Assenti nella Virtus, invece, gli squalificati Miceli, Franco e Pierno.

Venticinque i calciatori convocati dal tecnico corallino:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.