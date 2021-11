Turris, umiltà è la parola d'ordine: «Attacchiamo con qualità»

La crescita è esponenziale ed i risultati – così come i numeri di classifica – la riflettono fedelmente. L’obiettivo della Turris - il primo, almeno - è però la salvezza ed alla vigilia della delicata sfida di Francavilla il presidente Colantonio lo ribadisce energicamente: «Mi aspetto di vedere a Francavilla una squadra che, alla qualità di gioco, abbini sempre la giusta concentrazione e la giusta umiltà. La Turris sta oggettivamente attraversando un percorso di crescita su più livelli, ma invito sempre tutti a restare con i piedi per terra, senza perdere di vista l’obiettivo primario che resta il mantenimento della categoria. I complimenti che la Turris sta meritando di ricevere dagli addetti ai lavori di tutta Italia fanno certamente piacere e gratificano l’operato societario e tecnico, ma in questo campionato il rischio di brusche ricadute e contraccolpi è sempre dietro l’angolo».

Quindi mister Caneo, che esordisce – a margine della seduta di rifinitura – con una buona notizia. «Oggi abbiamo visto di nuovo corricchiare Nunziante e questo ci ha fatto enormemente piacere. Confesso che mi sono emozionato. Fa piacere che stia migliorando e che, quindi, pian piano si aggregherà nuovamente al gruppo».

Dopo la vittoria sul Catanzaro «l’asticella si è indubbiamente alzata, ma noi restiamo sempre della stessa idea, rispettando tutti, a cominciare dal nostro obiettivo numero uno. Gli avversari prenderanno verosimilmente le loro contromisure, noi sappiamo che per fare risultato e continuare a crescere dobbiamo continuare a difendere da ultimi per poi attaccare con la qualità che abbiamo».

Martedì, alla ripresa, solito discorso alla squadra: «Ho esortato i ragazzi a continuare così – spiega Caneo – mettendoci sempre il solito impegno per provare a raccogliere punti in partita, per migliorarci sempre più senza mai accontentarci, per crescere individualmente e come gruppo».

Ed a proposito di crescita: «C’è sempre da migliorare, il lavoro settimanale serve a quello. Intanto, siamo migliorati difensivamente e nell’uno contro uno, senza contare la crescita individuale che ha portato indubbio beneficio al reparto difensivo e ai singoli difensori».

Adesso, «qual è l’errore da non commettere? Di essere presuntuosi senza motivo. Dobbiamo invece essere umili per affrontare al meglio questo Francavilla, costruito con criterio e con un’idea di gioco importante. Serve rispetto per gli avversari e per noi stessi».

In casa la Virtus Francavilla ha collezionato quattro vittorie e due pareggi, con 10 gol all’attivo e tre a passivo. «Come si scardina questo fortino? Con ritmo e intensità, con l’imprevedibilità delle giocate dei nostri attaccanti, con maturità mentale ed equilibrio. Dovremo mettere in campo ognuna di queste componenti per provare a portare via punti».

Out Ghislandi, al suo posto Finardi. «Completa fiducia in lui», conferma Caneo. Mancherà anche lo squalificato Manzi, con Zanoni pronto a prenderne il posto. «Zanoni ha caratteristiche sia da braccetto che da quarto ma noi and avanti con le nostre certezze e Varutti è una di queste. Non cambiamo per un ruolo tre calciatori».

Inevitabile che, insieme ai riflettori puntati sulla Turris, si inneschino anche attenzioni di mercato nei confronti dei calciatori corallini. «Può darsi e se lo meritano ma noi dobbiamo avere la maturità di capire anche questi momenti, con la consapevolezza di non essere arrivati e che si può fare sempre meglio. La maturità cresce anche con la capacità di gestione di questi momenti. Del resto, noi stiamo lavorando tanto per raggiungere un obiettivo di maturità, sia individuale che di squadra, e di compattezza, per raggiungere il prima possibile la salvezza.

Convocati – Si ferma di nuovo Ghislandi, a causa del trauma contusivo alla caviglia sinistra riportato nel corso dell’ultima gara; ancora out Longo (graduale recupero dalla tallonite), non convocato insieme agli indisponibili Lame e Nunziante ed allo squalificato Manzi.

Ventidue i calciatori convocati da Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Pavone, Santaniello, Sartore.