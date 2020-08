La Turris mette a punto la difesa con un tassello di assoluto spessore. Un concentrato di esperienza e solidità. Ufficiale l’accordo con l’ex Casertana Pasquale Rainone, che si è legato al club corallino per le prossime due stagioni. «Classe 1988 – annuncia la società –, il difensore centrale rappresenta una assoluta garanzia per il reparto e per la categoria: oltre 130, infatti, le presenze nel campionato di serie C con la maglia della Casertana che ha vestito dal 2015 fino alla conclusione dell'ultima stagione». Significative le sue precedenti esperienze con l’Ischia (con cui ha conquistato il professionismo nella stagione dei record 2012/13) e con la Sibilla Bacoli (con cui si è prepotentemente imposto nel panorama dilettantistico).



«Il colpo di mercato, messo a segno dal direttore generale Rosario Primicile grazie ai proficui contatti con l'agente del calciatore, l'avvocato Claudio Parlato, è stato perfezionato questa mattina allo stadio Liguori alla presenza del presidente Antonio Colantonio e del figlio Onofrio».



Punta ad avviare un nuovo, importante ciclo in maglia corallina, l’acrigno difensore. «Felicissimo di entrare a far parte della famiglia Turris. Ho avuto modo di conoscere la dirigenza e mi sono sentito subito a casa. Pur essendo una neopromossa, la Turris ha certamente ambizione. Nella mia carriera mi sono legato sempre a lungo ai club in cui ho militato e l'auspicio è di fare lo stesso a Torre del Greco».



È intanto in programma per domani, «nel corso di una conferenza stampa che sarà trasmessa esclusivamente in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della società» la presentazione degli ultimi acquisti corallini: insieme a Rainone, parleranno per la prima volta alla piazza anche Mattia Persano, Filippo Lorenzini ed Alessandro Abagnale.



L’evento social, indetto «in attuazione di misure di prevenzione da promuovere il più possibile in questa fase», è in programma per domani, venerdì 21 agosto, a partire dalle ore 16.30, «con intervento anche del presidente Colantonio e del direttore generale Primicile».



Nel corso della conferenza saranno inoltre fornite indicazioni a proposito della preparazione pre-campionato della rosa a disposizione di mister Fabiano: gli allenamenti sono in programma a partire dalla prossima settimana in sede ed a porte chiuse, «al fine di un più funzionale monitoraggio di atleti e componenti dello staff in applicazione dei protocolli vigenti». © RIPRODUZIONE RISERVATA